20:56 Uhr

Verdiente Landsberger werden im Historischen Rathaus ausgezeichnet

Festakt in Landsberg: Am Freitagabend wurden verdiente Bürger mit Stadtehrennadeln und Bürgermedaille ausgezeichnet. Das sind die Preisträger.

Von Dominic Wimmer

Der alljährliche Ehrungsabend der Stadt Landsberg fand am Freitagabend im Historischen Rathaus in Landsberg statt. Bürgermeister Mathias Neuner zeichnete verdiente Persönlichkeiten aus dem Ehrenamt aus. Die Silberne Ehrennadel erhielten: Hildegard Muggli (Awo), Gudrun Braml (Ruethenfestverein), Berta Prummer, Theresia Angelescu, Brigitte Linder (abwesend) und Anja Röck (BRK-Kreisverband), Richard Schuster (Malteser) sowie Barbara Böck, Antje Mayer-Oldenburg und Heidi Zerle (Hospiz- und Palliativverein).

Die Liste der Geehrten ist lang

Die Stadtehrennadel in Gold ging an: Elisabeth Wagner, Daniel Haberl, Thomas Berghammer und Anton Friesenegger (alle BRK), Jürgen Ram und Josef Hirschvogl (Feuerwehr), Erna und Hermann Huber (Pfarrei zu den Heiligen Engeln), Edith Schmid (Ruethenfestverein), Franz Krauß (Ruethenfestverein und landsberger bühne - nicht anwesend), Uwe Webers (Verein Arche), Helmut Stemmer (Fischergilde Barbara) und Bruce Grillmayer (Reservistenkameradschaft). Die Bürgermedaille in Silber ging an Klaus und Ute Nowak - sie haben die Rock-‘n‘-Roll-Abteilung der FT Jahn Landsberg gegründet und geprägt.

Darüber hinaus überreichte OB Neuner an langjährige Mitglieder des Landsberger Stadtrats die Kommunale Dankurkunde des Freistaats Bayern. Diese ging an: Edeltraud Lüßmann, Christoph Jell und Dritten Bürgermeister Axel Flörke.

