15:59 Uhr

Verfahren gegen Grünen-Politiker: Staatsanwaltschaft fällt Entscheidung

SS-Runen auf einem Plakat: Im März erstattete die AfD-Kreisvorsitzende Anzeige gegen den Landsberger Stadtrat Jost Handtrack. Jetzt steht die Entscheidung der Staatsanwaltschaft fest.

Von Dominic Wimmer

Der frühere Landsberger Grünen-Stadtrat Jost Handtrack kann aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen eingestellt. Das teilte Handtracks Anwalt Rudolf Fichtl unserer Zeitung mit. Vorausgegangen war eine Anzeige der AfD-Kreisvorsitzenden Edeltraud Schwarz am Rande einer Wahlkampfveranstaltung Anfang März.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 15. März hatte auch die AfD regelmäßig in der Landsberger Innenstadt um Wählerstimmen geworben. Dabei hatte es wiederholt einen stillen Protest von AfD-Gegnern gegeben. Unter den Gegendemonstranten befand sich auch Jost Handtrack. Der damalige Grünen-Stadtrat hatte ein Schild mit der Aufschrift „Hirne einschalten, Rassismus ausschalten“ hochgehalten. Das Doppel-S in „Rassismus“ war in Form von SS-Runen geschrieben. Daraufhin hatte AfD-Frau Schwarz Handtrack angezeigt. Der 69-Jährige hatte damals der Polizei erklärt, dass er die SS-Runen in einem negativen Zusammenhang verwendet habe und keine Gleichsetzung von AfD und SS beabsichtigt habe.

Handtrack habe sich klar gegen die NS-Ideologie positioniert

Nun herrscht Klarheit – das eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen Jost Handtrack wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sei seiner Argumentation gefolgt, dass Handtrack durch die Verwendung der Doppelsigrune auf dem von ihm gefertigten Plakat lediglich zum Ausdruck gebracht habe, dass in seinen Augen Rassismus jedweder Prägung entschieden abzulehnen sei, so Handtracks Anwalt Rudolf Fichtl. Sowohl aus Inhalt der Darstellung als auch aus dem sonstigen Kontext sei eindeutig hervorgegangen, dass sich sein Mandant gegen die verfassungswidrige Organisation der nationalsozialistischen Schutzstaffel, deren Kennzeichen und Ideologie stelle.

Themen folgen