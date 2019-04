vor 37 Min.

Vergewaltiger aus dem Landkreis Landsberg muss zweieinhalb Jahre in Haft

Weil er nach einer Beachparty eine Frau missbraucht hat, muss ein Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg ins Gefängnis. Vor allem die DNA-Spuren wurden ihm zum Verhängnis.

Von Michael Siegel

Weil er nach einer Beach-Party eine 25-jährige Frau vergewaltigt hat, hat das Augsburger Amtsgericht einen 27-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht war überzeugt, dass der Sex zwischen den beiden nicht einvernehmlich stattgefunden hatte. Vielmehr habe sich der Mann im Juli 2018 unter Gewaltanwendung an der alkoholisierten Frau vergangen.

Zahlreiche Zeugen – allerdings niemanden, der bei der Tat dabei war – hatte das Gericht bereits am ersten Verhandlungstag angehört. Am zweiten Tag standen zwei Fachgutachten im Mittelpunkt, bei denen es um die Einschätzung von DNA-Spuren ging. Der verheiratete Angeklagte, der Syrer kam vor vier Jahren nach Deutschland, hatte behauptet, die Frau mit zu sich in sein Zimmer genommen zu haben. Beide hatten sich unmittelbar zuvor auf einer Party in Prittrichung kennengelernt. Nachdem man zuvor schon Zärtlichkeiten ausgetauscht hatte, sei es, so der Mann, auf dem Bett zu einvernehmlichem Sex gekommen. Die Frau hatte zwar bestätigt, in der Nacht mit dem Angeklagten in dessen Auto zu seiner Wohnung gefahren zu sein – eigentlich habe sie nach Hause nach Landsberg gewollt.

Welche Spuren die Ermittler in der Garage fanden

Dann weichen die Schilderungen voneinander ab. Der Mann habe sie in seinem Wohnort in die Garage gezerrt, beiden die Hosen heruntergezogen und sich über die Frau hergemacht. Und die Spurenlage? Eine Expertin des Instituts für Rechtsmedizin an der Uni München erklärte, dass man insgesamt 47 DNA-Spuren in der Garage genommen und ausgewertet habe. Eine davon habe man eindeutig der Angeklagten zuordnen können. Schlüsse aus dieser Spurenlage zu ziehen, das vermochten die Analytikerin ebenso wie ihr Kollege vom Bayerischen Landeskriminalamt nicht

Er berichtete über die Untersuchungen an beschlagnahmten Textilien. Darunter waren die Kleidung der Frau und Bettwäsche aus der Wohnung des Angeklagten, die man einige Tage nach der Tat dort abgeholt hatte. Es habe aber an der Kleidung der Frau keine Faserspuren von der Bettwäsche des Mannes nachgewiesen werden können. Auch sonst habe man keine Spuren der Frau (wie Haare oder Hautschuppen) im Zimmer des Angeklagten gefunden.

Die Staatsanwaltschaft fordert mehr als drei Jahre Haft

Für Staatsanwältin Birgit Milzarek war klar: „Ich glaube der Geschädigten zu 100 Prozent.“ An keiner Stelle habe die 25-Jährige dem Gericht Theater vorgespielt. Sie habe keinen Belastungseifer gezeigt – im Gegenteil: Verletzungen, die sie an den Knien davongetragen hatte, habe sie nicht dem Angeklagten untergeschoben, sondern mit ihrem Ausrutscher am Lechdamm erklärt. Nicht nur ihr Aussageverhalten spreche für die Schilderungen der Geschädigten, sondern auch die Spurenlage. Milzarek forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Ganz anders die Einschätzung von Verteidiger Michael Bauer, der für seinen Mandanten auf Freispruch plädierte. Es stünde Aussage gegen Aussage. Die DNA-Spuren böten zwar Raum für Auslegungen, seien aber keine klaren Beweise.

Das Schöffengericht um Richterin Ulrike Ebel-Scheufele teilte weitgehend die Sichtweise der Staatsanwältin, sprach den Angeklagten schuldig und verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Er habe die Situation der Frau ausgenutzt, die allein und angetrunken war. Die Geschädigte habe authentisch und glaubwürdig auf das Gericht gewirkt, so die Richterin. Nichts an ihrer Schilderung habe „angelernt“ geklungen.

Der Mann sitzt bereits seit zehn Monaten in Untersuchungshaft

Man habe auch keine reine Aussage-Gegen-Aussage-Konstellation, sondern es gebe auch Indizien. Diese unterstützten die Schilderung der Geschädigten. Negativ für den Angeklagten wirkte sich aus, dass er bereits wegen Körperverletzung sowie Betrugs mit Ausweispapieren verurteilt worden war. Als positiv wertete das Gericht, dass die Frau körperlich nicht verletzt worden sei.

Während die Geschädigte mit ihrem Rechtsanwalt nach dem Urteilsspruch schnell den Saal verließ, scharten sich mehrere Freude und Unterstützer um den Verurteilten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 27-Jährige kam ins Gefängnis, wo er seit rund zehn Monaten in Untersuchungshaft sitzt.

