Verkehr: Eine Umgehung für Dießen?

Auf der Herrenstraße in Dießen sind täglich an die 10.000 Fahrzeuge unterwegs.

Plus Dr. Ludger Stürwald hat Lösungsansätze, wie der Ortskern in Dießen entlastet werden kann. Wie er Fußgängern und Radfahrern helfen möchte.

Von Alois Kramer

Laut einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2014 fahren an die 10.000 Fahrzeuge am Tag die Dießener Herrenstraße rauf und runter. 30-Tonner, Mofas, Autos mit Anhängern, Schulbusse, Kleinlaster. Fußgänger müssen sich an einer lebensgefährlichen Engstelle in nächster Nähe zum Rathaus vor dem Verkehr in Sicherheit bringen. Die Verkehrssituation in Dießen wird von vielen als Problem angesehen. Um eine Lösung hat sich Dr. Ludger Stürwald bemüht. Ein Konzept, das den Ortskern vom Durchgangsverkehr befreit, für weniger Lärm sorgt und die Umwelt entlastet.

Sein Vorschlag soll dabei den Einzelhandel und das Dienstleistungsgewerbe stärken. Die Vielfalt des Angebots müsse erhalten bleiben. Keine einfache Aufgabe, wenn man zugunsten breiterer Straßen keine Häuser abreißen und das Ortsbild erhalten will. Der ehemalige Logistiker des Konzerns Dachser wohnt seit 20 Jahren in der Ammerseegemeinde und ärgert sich seitdem über die immer schlimmer werdende Verkehrssituation. Aber es gibt einen Lösungsansatz , meint der Vorsitzende des Seniorenbeirats. Wo die Umfahrung gebaut werden soll Eine zentrumsnahe Ortsumgehung von St. Alban bis zur Birkenallee Richtung Fischen und Raisting mit Verteiler in St. Georgen befreie nicht nur den Ortskern vom Durchgangsverkehr, sondern sei auch für die Bürger von Nutzen, die in St. Georgen und Wengen wohnen. Stürwald möchte die Umgehungsstraße auf der Höhe des Ortsteils Lachen im Norden am Romenthal vorbei bis hinauf zur Landsberger Straße führen. Diese verliefe dann östlich von St. Georgen und westlich des Schacky-Parks zur Staatsstraße 2056 hinunter. Dort träfe sie etwa bei der Abzweigung nach Raisting die Staatsstraße. Der Vorteil sei, dass die Verkehre sich im Westen etwa bei dem Nettomarkt aufteilten: nach Landsberg , nach Rott und nach Weilheim. Vier Einbahnstraßen im Zentrum Zweitens will Ludger Stürwald mittels eines gegenläufigen Einbahnstraßensystems im Ortskern den verbleibenden Verkehr weiter verringern. Die umgestaltete Rathauskreuzung blockiere jeden Durchgangsverkehr. Dießen sei verkehrsberuhigt. Die Detailplanung sieht vier Einbahnstraßenregelungen im Zentrum vor. Die Herrenstraße als Einbahnstraße bis zur Eichendorff Straße aufwärts. Die Prinz-Ludwig-Straße würde in Richtung Süden, bis zur Kreuzung am Rathaus Einbahnstraße, die Mühlstraße nach Osten ebenfalls. Das bleibe sie bis zur Bahnhofstraße. Die Schützenstraße wäre wie bisher eine Einbahnstraße, letztlich könne man auch die Johannisstraße von der Einmündung der Schützenstraße bis zur Rathauskreuzung nur stadteinwärts befahren. Zum Dritten möchte der promovierte Volkswirt den Ortskern fußgänger- und radfahrerfreundlich umgestalten. Ob Ludwig- und Herrenstraße als verkehrsberuhigte Zone umgebaut werden oder nicht: Die Rathausampel gibt es in seinem Konzept nicht mehr und die Bürgersteige gehören wieder den Fußgängern. Parkplätze würde es in den Einbahnstraßen genügend geben, und auch die Radfahrer würden sich sicher bewegen können.

