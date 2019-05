Verkehr: Es ist klar, wo die Reise hingeht

Es wird teurer und dauert länger. Das Verkehrsgutachten sorgt im Stadtrat für angespannte Nerven. Dabei ist eigentlich klar, was man machen muss, sagt LT-Redakteur Gerald Mödlinger.

Der Verkehr ist die Endlosschleife im Landsberger Stadtrat und dabei geht es genauso langsam voran wie wenn man mit dem Auto zu den Stoßzeiten zwischen Münchener und Schongauer Straße unterwegs ist. Mit dem Fahrrad kommt man in einem solchen Fall schneller ans Ziel.

Seit vielen Jahren bekannt

Angesichts dieser Situation liegt es eigentlich auf der Hand, wie den Landsberger Verkehrsproblemen begegnet werden muss – und das nicht erst seit Kurzem, sondern seit Jahren. Der durch die wachsende Stadt entstehende zusätzliche Verkehr kann nicht wie bisher übers Auto abgewickelt werden und er wird sich zwangsläufig auf Rad (elektrisch unterstützt) und Bus verlagern. Da kann man zwar die Bürger noch einmal dazu befragen und weitere Gutachtermeinungen anfordern. Am Ende wird es aber keine Alternative dazu geben.

Ein schwieriges Thema vor den Wahlen

Schwarz auf weiß in einem Verkehrsentwicklungsplan wird das aber erst nach der Kommunalwahl 2020 den Landsbergern präsentiert werden. Für Oberbürgermeister Mathias Neuner ist das taktisch gesehen nicht die schlechteste Variante, denn das Thema ist überaus konfliktberaten. Allerdings: Allzu groß wird der Vorteil für ihn nicht ausfallen, wenn das Thema per Bürgerbefragung in den nächsten Monaten in jedem Landsberger Haushalt aufschlägt. Da wird schon vor März 2020 deutlich werden, wohin die Reise gehen soll. Wahrscheinlich wird auch die Mehrheit der Landsberger diesen Weg ohnehin unterstützen. Und vielleicht wird dann die Verkehrswende auch mit mehr Schwung vorangetrieben.

