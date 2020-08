vor 17 Min.

Verkehr: Im Landsberger Zentrum gibt es Behinderungen

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahn in der Herkomer-Straße und auf dem Landsberger Hauptplatz ausgebessert. Ab 17. August wird erneut saniert.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in Landsberg auf Behinderungen einstellen: Am Hauptplatz und in der Herkomer-Straße wird die Fahrbahn saniert. Wegen des Feiertags wird der Wochenmarkt verschoben.

Auf Behinderungen müssen sich die Verkehrsteilnehmer in Landsberg einstellen. Wie die Stadt mitteilt, muss auf dem Hauptplatz und in der Hubert-von-Herkomer-Straße die Fahrbahn ausgebessert werden. Deshalb wird der Verkehr teilweise umgeleitet. Wegen des Feiertags am Samstag, 15. August, wird auch der Wochenmarkt auf dem Hauptplatz verschoben.

Instandsetzungsarbeiten stehen auf dem Landsberger Hauptplatz und in der Hubert-von-Herkomer-Straße an, das teilt die Stadt Landsberg mit. So müssen auf der Fahrbahn fehlerhafte Fugen ausgebessert und lockere oder beschädigte Pflastersteine ersetzt werden.

Die Arbeiten in Landsberg beginnen am 17. August

Der Hauptplatz und die Hubert-von-Herkomer-Straße werden daher für den Zeitraum von Montag, 17. bis voraussichtlich Freitag, 28. August, halbseitig gesperrt. Der aus Richtung Osten kommende Verkehr wird in dieser Zeit über die Schlossergasse bis zur Sandauer Brücke umgeleitet. Auf Höhe des Stadttheaters wird eine Ersatzhaltestelle für den Stadtbus eingerichtet. Der aus Richtung Westen kommende Verkehr wird während der Bauzeit normal über den Hauptplatz geführt. Bereits im vergangenen Jahr hatte man die Fahrbahn sanieren müssen.

Wegen des Feiertags Mariä Himmelfahrt am Samstag, 15. August, wird der Wochenmarkt in Landsberg vorverlegt. Er findet bereits am Freitag, 14. August, statt.

