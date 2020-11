17:50 Uhr

Verkehr: In der Mühlstraße in Dießen wird es keine weiteren Versuche geben

Plus Ein Gutachter zeigt auf, dass in der Dießener Mühlstraße Einbahnregelung oder Sackgasse nicht viel Verkehrsentlastung bringen würde. Damit soll jetzt alles so bleiben, wie es ist.

Von Gerald Modlinger

Nach den testweisen Wochenend-Fußgängerzonen vor zwei Jahren soll es in der Mühlstraße in Dießen nun keine weiteren Experimente geben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde sowohl Tests mit Einbahnregelungen als auch mit einer Sackgasse eine Absage erteilt. Die überwiegende Mehrheit sah keinen Nutzen darin, die Regeln in dem verkehrsberuhigten Bereich zu ändern, vor allem deshalb, weil sich der Verkehr in andere Straßen verlagern würde. Zuvor hatte ein Verkehrsplaner noch einmal seine Sicht der Dinge dargestellt.

Der von der Gemeinde beauftragte Verkehrsplaner Robert Ulzhöfer stellte noch einmal die möglichen Einbahn- und Sackgassenszenarien vor. Ausgangspunkt der Diskussion war dabei die aktuelle Verkehrsbelastung im verkehrsberuhigten Bereich. Diese liegt laut Ulzhöfer zwischen Maibaum und Untermüllerplatz bei rund 1300 bis 1400 Kraftfahrzeugen am Tag, oberhalb des Maibaums und vor der Abzweigung in die Fischerei seien es rund 2500 Kraftfahrzeuge. „Das geht gerade noch in einem verkehrsberuhigten Bereich mit Tempo sieben“, verdeutlichte er, „da sind maximal 1500 Fahrzeuge pro Tag möglich.“

Die Fischerei würde stärker als bisher belastet

Durch eine Einbahnregelung würde sich die Zahl der Fahrzeuge zwar um mehr oder weniger die Hälfte reduzieren lassen, allerdings würde der Verkehr in andere Straßen ausweichen, erläuterte Ulzhöfer weiter. Betroffen wäre dabei vor allem die Straße Fischerei. Im Falle einer Einbahnregelung Richtung See geht der Fachmann von rund 500 zusätzlichen Fahrzeugen in der Fischerei aus. „Das ist bei aktuell dort 1100 bis 1300 Fahrzeugen eine Steigerung, die man als Anwohner akustisch mitbekommt“, warnte er.

2018 gab es eine von Samstagnachmittag bis Sonntagabend eine testweise Fußgängerzone in der Mühlstraße in Dießen, auf dem Bild sind Ordnungsamtsleiterin Birgit Thaller und der damalige Bürgermeister Herbert Kirsch zu sehen. Bild: Petra Straub

Als noch am erfolgversprechendsten erachtete Ulzhöfer auf Nachfrage aus dem Gremium eine Sackgasse, sodass die Fahrt am Untermüllerplatz enden würde. Zumindest würde dies zu keiner signifikanten Mehrbelastung anderer Straßen führen – aber der Verkehr würde möglicherweise auch in der Mühlstraße nicht wesentlich weniger. Wie stark diese Reduzierung ausfällt, würde vor allem davon abhängen, für wie wahrscheinlich es Autofahrer halten, in der Mühlstraße und am Untermüllerplatz einen der 35 Parkplätze ergattern zu können. Eine solche Sackgasse könnte ausprobiert werden, vor weiteren Versuchen warnte Ulzhöfer jedoch: „Wenn Sie zu viel testen, werden Sie die Geduld Ihrer Wähler und Mitbürger arg strapazieren.“

"Eine Sackgasse würde in die Sackgasse führen"

Noch etwas deutlicher wurde Michael Lutzeier (Die Partei): „Finger weg von der Mühlstraße“, fasste er seine Position gegen Einbahnstraße und Sackgasse zusammen. Beides würde nur Verkehr verlagern, nicht nur in die Fischerei, sondern auch an die ohnehin stark belastete Marktplatz-Kreuzung. Eine Einbahnregelung würde zudem dazu führen, dass auf der verkehrsberuhigten Mühlstraße wieder schneller gefahren würde. Ähnlich argumentierten auch Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer von der CSU („Die jetzige Situation funktioniert sehr gut.“) und Herbert Kirsch von den Dießener Bürgern („Eine Sackgasse würde in die Sackgasse führen.“). Hannelore Baur (SPD) fügte an, dass es in Dießen an anderen Stellen durchaus größere Verkehrsprobleme als in der Mühlstraße gebe und lenkte den Blick auf einen anderen Ansatz: „Die einzige Lösung, die es gibt, ist den Autoverkehr zu verringern, nämlich in ganz Dießen, und sich auf ein neues System des öffentlichen Personennahverkehrs einzulassen.“

Während eine Sackgasse vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt wurde, bekundeten vier der fünf anwesenden Freien Wähler Sympathien für eine Einbahnregelung. Eine Einbahnstraße in Richtung See sollte man zumindest mal ausprobieren, schlug Thomas Höring vor. Derzeit, so sein Fraktionskollege Johann Rieß junior, sei nämlich immer wieder zu beobachten, dass im verkehrsberuhigten Bereich bei Gegenverkehr gegenüber Fußgängern „total riskant“ ausgewichen werde.

Am liebsten mit dem eigenen Auto

Grundlage der von Robert Ulzhöfer ermittelten Daten waren eine am 8. und 9. Oktober 2019 durchgeführte Verkehrszählung mit Befragungen und eine Haushaltsbefragung zum Verkehrsverhalten der Dießener. Die Erkenntnis daraus war, dass in der Marktgemeinde das eigene Auto das bevorzugte Verkehrsmittel ist. Fast 70 Prozent aller Ortsveränderungen geschähen mit dem Pkw. Knapp die Hälfte dieser Ortsveränderungen laufe innerhalb des Hauptortes ab, 20 Prozent des Verkehrs spiele sich zwischen dem Hauptort und den Ortsteilen ab und ein gutes Viertel überschreite die Gemeindegrenzen, analysierte Ulzhöfer aus der Haushaltsbefragung, bei der gut ein Fünftel der Fragebögen zurückgeschickt worden seien.

Zwei Tage lang wurde im vergangenen Oktober der Verkehr in Dießen genau von Schülern gezählt. Stichprobenartig wurden die Verkehrsteilnehmer auch befragt, wo sie hinfahren und warum – anonym natürlich. Bild: Uschi Nagl

Gekostet haben die Verkehrsuntersuchungen zur Mühlstraße in den vergangenen Jahren insgesamt rund 50.000 Euro. Inbegriffen war darin auch der Fußgängerzonentest, erläuterte Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer auf Nachfrage.

