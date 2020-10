12:48 Uhr

Verletzter Radfahrer aus Dießen wird ungewöhnlich gerettet

Ein Radfahrer aus Dießen stürzt am Ammersee bei Wartaweil. Doch der Unfallort ist für die Rettungskräfte nur schwer zugänglich.

Von Thomas Wunder

Ein ungewöhnliche Rettungsaktion hat sich am Freitagabend am Ammerseeufer bei Wartaweil im Landkreis Starnberg ereignet. Dort stürzte ein Radfahrer aus Dießen und konnte nur über einen kleinen Umweg zum Rettungswagen gebracht werden.

Bei seiner Ammerseeumfahrung mit dem Fahrrad kam ein 78-Jähriger Dießener gegen 19.15 Uhr auf Höhe Wartaweil auf einem Weg am See zu Sturz. Dabei verletzte er sich am rechten Bein und an der Hüfte, teilt die Polizei mit.

Der Radfahrer aus Dießen wird auf einen Steg gebracht

Weil die Unfallstelle schwer zugänglich ist, wurde der Radfahrer aus Dießen zu einem nahe gelegenen Steg gebracht. Von dort aus wurde er mit der Unterstützung der Wasserwachten Herrsching und Dießen mit einem Boot über den See zu einem für den Rettungswagen zugänglicheren Steg gebracht.

Im Krankenhaus in Weilheim wurde dann festgestellt, dass der Radfahrer Alkohol getrunken hatte und mit etwas weniger als einem Promille unterwegs gewesen war. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, meldet die Polizei.

