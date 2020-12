vor 51 Min.

Verlorener Kuschelhase: Polizei Dießen fahndet nach Besitzer

Fahndungsaufruf: Wer vermisst diesen kleinen Plüschhasen? Die Polizei Dießen sucht nach dem kleinen Besitzer aus Schondorf.

Von Dominic Wimmer

Eine ungewöhnliche Vermisstenfahndung beschäftigt derzeit die Beamten der Polizei Dießen. Am Mittwoch fand eine Streifenbesatz gegen 14.30 Uhr in Schondorf einen auf der Fahrbahn liegenden Plüsch-Hasen. Das einsame Kuscheltier lag in der Brunnenstraße auf Höhe der Hausnummer 66 mitten auf der Fahrbahn und war dort offenbar verloren worden. Die Beamten nahmen das Kuscheltier in Gewahrsam.

„Da der Hase seinem kleinen Besitzer oder seiner Besitzerin sehr vermisst, wird auf diesem Wege mit Hochdruck nach der Familie des Kuscheltiers gefahndet“, so die Polizei. Zur Beschreibung: Der Hase ist vom Hersteller „sigikid“, hat eine Ohrlänge von rund 35 Zentimetern und ist laut Polizei ausgesprochen kuschelig. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.

