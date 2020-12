Vermieter mit Herz in Landsberg gesucht

Der Tod einer vierfachen Mutter aus Landsberg ist tragisch. Nun kämpft die Familie auch noch mit dem angespannten Wohnungsmarkt, beklagt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es ist ein tragisches Schicksal, das die Familie Ehelechner im April getroffen hat. Vier Kinder haben ihre Mutter verloren, dabei war diese wegen ihrer gesundheitlichen Probleme sogar ins Klinikum Landsberg gefahren. In jungen Jahren eine so wichtige Bezugsperson im Leben zu verlieren, hinterlässt eine sehr große Lücke. Die Großmutter und die anderen Familienmitglieder kann man für die Kraft nur bewundern, die sie in dieser schweren Zeit aufbringen.

Dass die Familie nun auch schon seit Monaten vergebens nach einer Wohnung sucht – die ausreichend groß für die Kinder und die Großmutter ist – ist eine weitere Belastung, auf die sie sicher gerne verzichtet hätten. Dabei hat die Familie mit 1200 Euro schon eine relativ hohe Schmerzgrenze bei der Kaltmiete angesetzt und trotzdem bisher nichts gefunden, was aus ihrer Sicht geeignet wäre.

Etwas Privatsphäre ermöglichen

Man kann nur hoffen, dass sich in Landsberg oder der näheren Umgebung ein Vermieter mit Herz findet, der der Familie eine Chance auf ein neues Zuhause gibt und damit auch die Möglichkeit auf etwas Privatsphäre für die Kinder und die Großmutter.

