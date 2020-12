vor 32 Min.

Verpuffung im Keller: In Menhofen wird eine Person leicht verletzt

Zu einem Brand wurden am Donnerstagvormittag die Feuerwehren in den Denklinger Ortsteil Menhofen gerufen.

Im Denklinger Ortsteil Menhofen kommt es zu einer Verpuffung. Die Feuerwehren haben die Situation schnell im Griff.

„Das war Glück im Unglück“, so fasst Denklingens Feuerwehrkommandant Christian Gleich den Einsatz am Donnerstagmorgen in Menhofen zusammen. Dort ist es nach einer Verpuffung zu einem Kellerbrand gekommen.

In dem großen Gebäude im Denklinger Ortsteil hatten sich zum Zeitpunkt des Unglücks eine Mieterin, ihr Kind und Haustiere befunden, so Gleich. Die Mieterin, die sich im Keller befunden hatte, erlitt bei der Verpuffung in der Heizungsanlage eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Das Kind befand sich nach Angaben des Denklinger Kommandant in der Wohnung. Neben der Denklinger Feuerwehr war auch die aus Leeder vor Ort. „Unser Einsatz war schnell beendet“, sagte Leeders Kommandant Florian Hagenbusch gegenüber dem LT. Man habe einen Atemschutztrupp zur Erkundung zur Verfügung gestellt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch wurden Heizung und Elektroinstallation zerstört. Im Einsatz waren auch die Helfer vor Ort Denklingen. Wie die Polizei Landsberg mitteilte, ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht zu benennen. (lt)

