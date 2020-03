vor 18 Min.

Versteckspiel vor dem Amtsgericht

Warum eine 81-jährige Angeklagte nicht zur Verhandlung in Landsberg erscheint

Die 81-jährige Angeklagte kam nicht zur Verhandlung. Sie ließ Richter Michael Eberle das Folgende ausrichten: „Ich komme nicht, denn das stehe ich physisch nicht durch.“ Mit dieser Nachricht seiner Mandantin im Gepäck kam Rechtsanwalt Peter Amend in den Gerichtssaal. Er war davon gar nicht angetan. Richter Michael Eberle erst recht nicht: „So geht es nicht“, sagte er.

Der Frau war, wie berichtet, Mitte Juni vergangenen Jahres der Führerschein für weitere acht Monate abgenommen worden. Dies geschah nach einem Streifzusammenstoß im Januar 2019 auf der Staatsstraße 2057 zwischen Rott und Ludenhausen. Da soll die 81-Jährige gleich drei Mal ein nachfolgendes Lieferfahrzeug beim Überholversuch „ausgebremst“ haben: Durch ein plötzliches Ausscheren nach links, um zu verhindern, dass ein anderer an ihr vorbeifuhr. Die Frau räumte kein Fehlverhalten ein. Das war im Januar vorigen Jahres. Im Juni 2019 flatterte der Frau von der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs ins Haus. Und die Polizei kam vorbei, um ihren Führerschein einzuziehen. Das dauerte: Die Frau stellte nämlich auf stur. Die Beamten mussten gleichsam mit Engelszungen reden, bis die 81-jährige Frau das Dokument herausrückte, hieß es vor Gericht.

Verhandelt wurde der Streifzusammenstoß im September 2019 vor dem Amtsgericht. Ergebnis: 2800 Euro Geldstrafe – 40 Tagessätze zu 70 Euro – und acht Monate Führerscheinentzug. Da die Seniorin zu diesem Zeitpunkt schon drei Monate führerscheinlos war, verkürzte sich der Entzug auf fünf Monate. Ohne Auto hielt sie es jedoch nicht lange aus.

Gemäß der jüngsten Anklage ist sie nur ein paar Monate später, im Dezember 2019, schon wieder am Steuer gesessen und von den Polizisten erwischt worden – und das gleich zwei Mal. Hierfür sollte die Frau nun in Form eines beschleunigten Verfahrens vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Doch sie ließ sich weder im Gerichtssaal noch zu Hause blicken: „Ihr Auto war auch nicht da, wo es sein sollte“, stellte Richter Eberle enttäuscht fest. Selbst telefonisch habe man die Frau nicht erreicht.

Scheinbar gehe sie davon aus, dass sie wieder mit einer Geldbuße davonkomme. Das war in der Vergangenheit schon ein paar Mal der Fall.

In ihrer Botschaft an den Richter, die der Anwalt zu Beginn der Verhandlung an diesen weitergab, war jedenfalls auch von früheren Verkehrsverstößen und deren Ahndung die Rede. 2017 hatte die Frau ein Überholverbot missachtet, zudem den Vorausfahrenden gedrängelt und die Lichthupe betätigt. Die Geldbuße belief sich auf 90 Euro. Im Februar 2018 musste sie 105 Euro lockermachen. Da war die Angeklagte auf der A96 um 22 Stundenkilometer zu schnell unterwegs gewesen.

Doch wie geht es nun weiter? Mit dem „Versteck-Spiel“ (Richter Eberle) der Angeklagten sei das Problem keineswegs gelöst: „Es wird ein neuer Termin festgesetzt. Dazu wird die Frau vorgeladen“, kündigte der Richter an. Sollte die Seniorin den Gerichtstermin erneut in den Wind schlagen und Reißaus nehmen, ergehe ein Haftbefehl. Dann werde die Frau von der Polizei gesucht und in den Gerichtssaal gebracht. (eh)

Themen folgen