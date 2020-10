vor 22 Min.

Verwirrspiel um den ortsweiten Flohmarkt in Schondorf

Plus Findet er statt oder doch nicht? Die offizielle Absage des ersten ortsweiten Flohmarkts in Schondorf erreicht offenbar nicht alle Teilnehmer. Verkaufsstände gibt es trotzdem.

Von Dominic Wimmer

Verwirrspiel um den ersten ortsweiten Flohmarkt in Schondorf: Am Donnerstagabend erreichte kurz vor Redaktionsschluss eine Mail das Landsberger Tagblatt, dass die für Sonntag, 4. Oktober, geplante Veranstaltung im Rahmen des Marktsonntags abgesagt sei. Vor allem in sozialen Netzwerken herrschte trotz der offiziellen Absage bei Teilnehmern und Schnäppchenjägern Unklarheit.

„Auf den letzten Metern der Vorbereitung kam das Aus: Die aktuellen Vorgaben der Bayerischen Landesregierung zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen lassen die Durchführung des ‘Ortsweiten Flohmarktes’ unmöglich erscheinen. Auf Anraten der Gemeindeverwaltung und nach Rücksprache mit Bürgermeister Alexander Herrmann sagen die Patin des Projekts gemeinsam mit dem Organisationsteam – mit großem Bedauern – diese Veranstaltung ab“, hieß es auf der Internetseite des „Bürgerbudgets“, das den Markt organisiert hatte. Über 200 Haushalte hätten sich demnach für den Garagen- und Grundstücksflohmarkt angemeldet.

Die Premiere des Flohmarkts soll nächstes Jahr stattfinden

In sozialen Netzwerken wurde schließlich diskutiert: Ist der Flohmarkt wirklich abgesagt oder findet er doch statt? Denn einige Teilnehmer hatten offenbar per Mail eine Information mit der Absage erhalten, andere wiederum nicht, wie zu lesen war. Die offizielle Absage hinderte offenbar manche Schondorfer nicht, ihr gebrauchten Dinge trotzdem zu verkaufen. Denn im Internet wurden Fotos gepostet, die auch Besucheraufkommen zeigten. „Was der eine oder andere privat auf seinem Grundstück macht, ist seine Sache“, sagte Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) auf LT-Nachfrage.

Was das Landratsamt von den Veranstaltern gefordert hat

Er selbst habe am Sonntag auf dem Weg zum See einen aufgebauten Stand gesehen. „Es ist nicht mehr im Ort los als an anderen Sonntagen auch“, stellte er kein erhöhtes Besucheraufkommen fest. Herrmann erklärte auch die Umstände, die zur Absage geführt hatten. Am vergangenen Mittwoch sei eine E-Mail vom Landratsamt bei einem Rathausmitarbeiter eingegangen, der jedoch derzeit im Urlaub ist. „Am Donnerstag ist die Mail bei mir gelandet und ich habe sie gleich an die Veranstalter weitergeleitet.“

Das Landratsamt habe in seinen Auflagen ein Verkehrsführungskonzept gefordert, mit dem die Besucherströme koordiniert werden. „Aber das ließ sich auf die Schnelle nicht umsetzen. Es ist auch die Frage, ob es so etwas braucht. Das hat uns alle überrascht. Masken am Stand und Abstandhalten sollte eigentlich ausreichen“, so der Bürgermeister. Die ehrenamtlichen Organisatorinnen hätten dann die Absage beschlossen.

Welche Voraussetzungen ein privater Flohmarkt erfüllen muss

Auf der Gemeinde-Website hieß es außerdem: „Aufgrund der verschärften Coronabestimmungen des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, sehen wir leider keine Möglichkeit, den geplanten, ortsweiten Flohmarkt, durchzuführen. Zum Schutz der Öffentlichkeit vor Ansteckung und Ausbreitung von Covid-19 wird der Flohmarkt hiermit abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben.“ Drohen nun den vereinzelten Standbetreibern von gestern Konsequenzen? Vermutlich nicht. Rechtlich gesehen, ist ein Flohmarkt auf Privatgrund nicht meldepflichtig, sofern er nicht regelmäßig stattfindet, keine Gewinnabsicht verfolgt oder Neuware angeboten wird.

