Viel Gegenwind für geplante Landebahn in Denklingen

Plus Bei Denklingen soll eine Start- und Landebahn für Ultraleichtflugzeuge entstehen. Das sorgt für Unmut. Die Antragssteller ziehen Konsequenzen.

Von Dominik Stenzel und Christian Mühlhause

Auf einer Wiese im Süden Denklingens sollten demnächst Ultraleichtflugzeuge landen und abheben. Einen entsprechenden Antrag hat der Unternehmer Anton Eirenschmalz aus Schwabsoien beim Luftamt Südbayern eingereicht. Der Gemeinderat Denklingen hatte dem Vorhaben kürzlich mehrheitlich zugestimmt. Doch gegen das Vorhaben formiert sich Widerstand unter den Landwirten und Jagdgenossen in Denklingen. Aus ihrer Sicht gibt es diverse Punkte, die gegen das Vorhaben sprechen.

„Es kann und darf nicht sein, dass unsere Natur und Landschaft hinter das Luxusdenken einzelner Personen oder Gruppierungen angestellt wird“, schreibt Ludwig Preisinger, Jagdvorstand und zugleich Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbands in Denklingen, in einer Stellungnahme. Darin verweisen Jäger und Landwirte auf den aus ihrer Sicht „nicht hinnehmbaren Flächenverbrauch“. Die Fläche sollte ihrer Meinung nach weiter für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden.

Denklinger Jäger fürchten negative Folgen fürs Wild

Es wird zudem die Sorge geäußert, dass die Starts und Landungen – bis zu 100 sind im Jahr geplant – das Wild verschrecken. Das könne dazu führen, dass die Tiere in Richtung der Straßen flüchteten – womöglich bis zur B17 – und es dadurch zu mehr Wildunfällen kommen könnte. Denkbar ist aus Sicht der Kritiker auch, dass das Wild in andere Jagdgebiete vertrieben wird. Dies bedeute eine „Schädigung des Jagdbogens“ und der führe zu einer erhöhten Schadensforderung an die Jagdgenossenschaft. Ertragsausfälle könnten soweit führen, dass man jagdrechtlich im schlimmsten Fall ein nutzloses Gebiet habe, heißt es in der Stellungnahme. Negative Auswirkungen könnte das Vorhaben auch auf die Rinder auf der angrenzenden Weidefläche haben, heißt es. Auch die könnten in Panik geraten.

Geltend machen die Gegner auch das Thema Lärm, schließlich seien in dem Bereich viele Erholungssuchende unterwegs. Neben dem Unternehmer Anton Eirenschmalz ist auch der frühere Landsberger Kreishandwerksmeister Michael Riedle in die Planung involviert. Er besitzt bereits ein solches Ultraleichtflugzeug und sagt, der Schallpegel liege bei 59 Dezibel: „Es ist also nicht besonders laut, im Vergleich beispielsweise zu einem Maishäcksler. Außerdem landet man in der Regel mit abgeschaltetem Motor – also quasi wie ein Segelflugzeug.“

Bis zu 100 Landungen im Jahr

Riedle ärgert sich zudem darüber, dass teils von einem Flugplatz die Rede sei. Gegenüber dem Landsberger Tagblatt macht er deutlich: „Es handelt sich nicht um einen Flugplatz, sondern vielmehr um eine sogenannte Außenlandegenehmigung, begrenzt auf 100 Landungen im Jahr.“ Anton Eirenschmalz, mit dem Riedle schon lange befreundet ist, habe nach Paragraf 25 des Luftfahrtgesetzes eine Außen-Start- und Landegenehmigung beantragt. Die Maschine, die Riedle fliegt, habe ein Startgewicht von bis zu 600 Kilogramm, berichtet er.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung, in der das Thema behandelt worden ist, betonte Bürgermeister Andreas Braunegger, dass eine Genehmigung durch die Gemeinde gar nicht nötig gewesen wäre. „Die Entscheidung liegt bei der Luftfahrtbehörde.“ Der Flurstreifen dürfe nur von den beiden Piloten genutzt werden, die ihre Starts und Landungen in einem Logbuch festhalten müssten. Außerdem dürften von den Ultraleichtflugzeugen keine Dörfer überflogen werden und bei Schnee und Eis sei ein Start zudem gar nicht möglich. Und Braunegger betont: „Die Flieger sind nicht lauter als mancher Rasenmäher. Zudem würde die Erlaubnis zunächst für zwei Jahre gelten.“

Gutachten zum Uhu steht noch aus

Eine Rolle bei der Frage, ob an der Stelle Starts und Landungen stattfinden können, spielt auch der Artenschutz. Zu klären ist laut Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, ob in dem Bereich der streng geschützte Uhu lebt. Es lägen aber bislang noch keine Ergebnisse der Untersuchung vor, informiert Müller auf Nachfrage.

Angesichts des Widerstands, der sich inzwischen formiert hat, hat Anton Eirenschmalz eine Entscheidung zu dem Thema getroffen. „Das Projekt wird wegen zu viel Gegenwehr an den Nagel gehängt und ist somit gestorben. Wir werden das morgen mit dem Bürgermeister besprechen“, informierte er am gestrigen Mittwoch auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts.

