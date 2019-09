00:31 Uhr

Viel Wirbel auf der Bühne

Auch die landsberger bühne hat einen Auftritt bei der Kunstpreis-Verleihung

Seit zehn Jahren gibt es in Landsberg den Ellinor Holland Kunstpreis, der in der Langen Kunstnacht vom Landsberger Tagblatt verliehen wird. Zum Jubiläum am Samstag, 14. September, gibt es ein Wiedersehen mit den Preisträgern der vergangenen neun Jahre. Das kulturelle Rahmenprogramm wird von vielen Künstlern gestaltet. In einer Serie stellen wir sie vor. Heute die landsberger bühne. Und auch der diesjährige Preisträger hat einen Überraschungsauftritt. Wer es ist, dazu geben wir in den nächsten Ausgaben immer wieder Hinweise.

„In diesem Jahr gab es keinen Wettbewerb, sondern einen ganz besonderen Anlass, aus dem der Preis verliehen wird. Ein Jubiläum…“. So berichtete das LT im September 2013 über die vierte Vergabe des Ellinor Holland Kunstpreises an die frisch in die Riege der jungen Fünfziger getretene landsberger bühne; und könnte diese Zeilen sechs Jahre später genau so übernehmen – wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Denn der Jubilar ist diesmal der vom LT verliehene Preis selbst und in seiner zehnten Auflage zur Langen Kunstnacht am Samstag, 14. September, im Stadttheater wohl nicht allein der Überbringer, sondern erstmals auch Empfänger von – künstlerisch übermittelten – Glückwünschen.

„Etwas von der Freude, die der Preis uns damals gemacht hat, möchten wir heute gerne zurückgeben“, sagt Sabine Kittel, die Vorsitzende der landsberger bühne. Sie hatte vor sechs Jahren die Ehrung anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Landsberger Laienspielgruppe stellvertretend für deren Mitglieder entgegengenommen.

„Dass es uns nun schon über ein halbes Jahrhundert gibt, und wir alte Hasen noch immer die größte Freude daran haben, uns möglichst in jedem Stück neu auszuprobieren und zu erfinden, ist unsere eigentliche Triebfeder, eine andere ist die Anerkennung unserer Arbeit, sei es durch das Publikum oder eine Ehrung wie den Ellinor Holland Kunstpreis“, sagt Kittel.

Ihre Referenz wird die weder „alt-, noch ehr- oder würdige labü“ dem „Jungspund“ in einer kleinen theatralen Verbeugung „quasi von Alt- zu Jungjubilar“, so Sabine Kittel in gespielter Jovialität, erweisen. Mit einer von Michael Lauterbach musikalisch neu unterlegten und Claudia Dlugosch turbulent choreografierten Szene aus der Jubiläumsproduktion. „Wir werden mit 14 Schauspielern auf der Bühne stehen, ordentlich Wirbel verbreiten und auch unsere Qualität als Sänger unter Beweis stellen“, kündigt Kittel den Beitrag der Landsberger Mimen zum Rahmenprogramm der feierlichen zehnten Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises an – ein großes Aufgebot für eine kleine Szene. Man darf gespannt sein. (ink)

für die Kunstpreisgala im Landsberger Stadttheater im Rahmen der Langen Kunstnacht am Samstag, 14. September, gibt es im Reisebüro Vivell am Hauptplatz und im Stadttheater (ab Dienstag, 10. September). Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

