Vielfalt der Themen überrascht die neue Bürgermeisterin

Plus Ulrike Högenauer ist seit 1. Mai Bürgermeisterin von Hofstetten. Wie sie die ersten 100 Tage im Amt erlebt. Ein Vorhaben hat die Gemeinde bereits gestrichen.

Von Frauke Vangierdegom

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen März sind in mehreren Gemeinden auf dem Lechrain neue Bürgermeister gewählt worden. Am 1. Mai sind sie ins Rathaus eingezogen. Im LT ziehen sie eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt. Heute: Hofstetten.

Hofstetten Von der Vielfalt der Aufgaben, mit denen sich Hofstettens neue Bürgermeisterin Ulrike Högenauer täglich befassen muss, sei sie schon überrascht worden, gibt die neue Rathauschefin unumwunden zu.

„Ich nehme mir beispielsweise an einem Tag vor, mich intensiv mit einem Bebauungsplan zu beschäftigen, und dann kommt es doch ganz anders“, so Högenauer. Denn wenn Bürger aus den beiden Ortsteilen Hofstetten und Hagenheim mit ihren Anliegen kämen, habe sie immer ein offenes Ohr. Deshalb sei im Tagesablauf nicht immer alles planbar – anders als es in ihrem früheren Beruf als Konstrukteurin im Bereich Maschinenbau gewesen sei.

Der persönliche Austausch fehlt manchmal

Anders ist auch, dass sie in ihrem Büro im Bürgerhaus in der Regel allein sei. Das sei grundsätzlich kein Problem, weil der Kontakt zu den Verwaltungsmitarbeitern in Pürgen am Telefon oder per E-Mail sehr intensiv sei, „manchmal fehlt es aber doch, einfach mal ein kurzes Wort zwischen Tür und Angel zu wechseln“, so die 49-Jährige.

Hilfe in vielen Fragen bekommt die Bürgermeisterin nicht nur von ihrem Verwaltungsteam – auch ihr Amtsvorgänger Benedikt Berchtold stehe ihr immer wieder beratend zur Seite. „Wir konnten ja die Amtsübergabe nicht so machen wie geplant“, so Högenauer. Berchtold war – kurz bevor er sich aus dem Rathaus verabschiedete – in Corona-Quarantäne. Also wurden die Treffen kurzerhand in die ersten Wochen nach Amtsantritt von Högenauer am 1. Mai verlegt. Und irgendwie habe ihr die Corona-Krise dann doch ein bisschen in die Karten gespielt. „Viele Abend- oder Wochenendtermine, die man als Bürgermeisterin eigentlich wahrnehmen sollte, fallen ja zurzeit weg, da bleibt mehr Luft, um sich einzuarbeiten.“

Daheim arbeitet Ulrike Högenauer weiter

Gleichzeitig stelle sie aber fest, dass es „den Feierabend“ nicht mehr gebe. Nicht selten bleibe auch am Abend noch das eine oder andere zu tun, und auch am Wochenende komme es durchaus vor, dass sie „schnell noch was im Homeoffice erledigen muss.“ Aber ein bis zwei Mal in der Woche nehme sie sich schon die Zeit, sich aufs Fahrrad zu setzen oder spazieren zu gehen. „Das sind ganz bewusste Auszeiten, die ich mir gönne.“

Als eine der größten Herausforderungen in ihrer noch jungen Amtszeit als erste hauptberufliche Bürgermeisterin in Hofstetten sieht Högenauer an, die Finanzen der Gemeinde im Blick zu haben. „Wir wissen ja noch gar nicht, wie die Zahlen aus den Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen aussehen werden.“ Den befürchteten Mindereinnahmen zum Opfer falle „auf jeden Fall“ schon mal ein neues Fahrzeug für den gemeindlichen Bauhof. „Wann wir das Fahrzeug anschaffen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar“, sagt die Bürgermeisterin.

Projekte wie der Anbau an den bestehenden BRK-Kindergarten müssten, auch in finanziell unsicheren Zeiten, angegangen werden, betont sie. „Mit der Architektin sind wir schon intensiv im Gespräch, die ersten Vorplanungen sind schon da“, sagt Högenauer. Und nach der Sommerpause wird ein weiteres, umfangreiches Projekt angegriffen: Die Ausweisung eines neuen Baugebiets für Einheimische. Das soll laut Högenauer innerorts entstehen.

Enger Austausch mit ihrem Stellvertreter

Sie freue sich auf die Aufgaben, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind. Insbesondere deshalb, weil sie auf die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten bauen kann und mit ihrem Stellvertreter, Engelbert Hirschvogel, in sehr engem Austausch steht. „Wir treffen uns einmal in der Woche, damit auch er immer auf dem aktuellsten Stand ist.“ Das sei wichtig, damit er die Amtsgeschäfte im Vertretungsfall gut weiterführen könne, betont Ulrike Högenauer.

