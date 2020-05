vor 38 Min.

Vier Demos in Landsberg gegen die Corona-Auflagen angemeldet

An gleich vier Stellen in der Landsberger Innenstadt finden am Samstag Kundgebungen gegen die Corona-Auflagen statt. Worum es den Veranstaltern geht.

Von Christian Mühlhause

Die für Samstag geplante, große Demonstration gegen die Corona-Auflagen samt Maskenempflicht auf der Waitzinger Wiese fällt – wie berichtet – aus. Dafür wird an diesem Tag an gleich vier Orten in der Innenstadt demonstriert. Auf dem Hauptplatz ist das Thema laut Landratsamt „Ist die Corona-Impfung das Allheilmittel, von dem unsere Grundrechte abhängig gemacht werden?“.

Am Roßmarkt soll eine Mahnwache zur Coronakrise abgehalten werden und vor dem Mutterturm ist das Motto „Für den Erhalt der Grundrechte“. Nach Informationen unserer Zeitung soll zudem eine weitere Veranstaltung auf dem Hellmairplatz angemeldet worden sein. Dabei geht es um „Grundrechte und medizinische Selbstbestimmung“. Laut Pressestelle des Landratsamts sind jeweils bis zu 50 Teilnehmer zugelassen. Alle Veranstaltungen finden ab 15 Uhr statt. (lt)

