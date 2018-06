vor 42 Min.

Vier Gemeinden Hand in Hand

In Apfeldorf, Fuchstal, Hofstetten und Thaining sorgt man sich um leerstehende Hofstellen im Ortskern. Gemeinsam sollen jetzt Lösungen gefunden werden.

Von Thomas Wunder

Die Dörfer am Lechrain waren jahrhundertelang von der Landwirtschaft geprägt. Jetzt zieht es auch die letzten Landwirte an den Ortsrand, die Dorfmitte wird zum Wohngebiet. Mittendrin finden sich viele Hofstellen, in denen oft nur noch eine Person lebt oder die gänzlich leerstehen. Was tun damit? Diese Frage stellt man sich auch in Apfeldorf, Fuchstal, Hofstetten und Thaining. Gemeinsam wollen die vier Gemeinden nun über das integrierte städtebauliche Entwicklungsprogramm Lösungen finden und die Eigentümer beraten.

Keine direkten Nachbarn

Der Zusammenschluss ist ungewöhnlich, weil die Gemeinden keine direkten Nachbarn sind. Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg sieht darin kein Problem, zumal er und seine Kollegen menschlich gut miteinander auskommen. Das zeigte sich gestern bei einem Pressegespräch im Rochlhaus in Thaining, bei dem das interkommunale Entwicklungskonzept vorgestellt wurde. Der Ort der Veranstaltung war bewusst gewählt worden, schließlich stand das Rochlhaus Jahre lang leer und drohte zu verfallen, ehe es die Gemeinde erwarb und zu einem Treffpunkt für die Bürger umbaute. Gebäude wie das Rochlhaus gibt es in jeder Gemeinde. In Asch zum Beispiel eine Hofstelle, die viele Jahre unter Denkmalschutz stand und seit etwa zehn Jahren leer steht. Jetzt soll dort modern, mit Flachdach gebaut werden. „Passt das ins Ortsbild?“ ist die Frage, die sich Bürgermeister Erwin Karg und sein Gemeinderat stellen. Ebenso umstritten wie das Rochlhaus in Thaining war die Alte Schule in Hofstetten. Vor zehn Jahren kaufte sie die Gemeinde von der Kirche, um sie für die Dorfgemeinschaft zu nutzen. Gestern wurden im Gemeinderat die ersten Aufträge dafür vergeben, Ende 2019 soll das Gebäude fertig sein.

Eigentümer werden beraten

So schwer wie sich die Gemeinden mit der Nutzung alter Gebäude tun, so schwer haben es Eigentümer alter Hofstellen in der Ortsmitte, die vor der Frage stehen, wie diese künftig genutzt werden. Genau dort setzt die interkommunale Zusammenarbeit an. Seit eineinhalb Jahren unterstützt das Institut für Stadtentwicklung von Dr. Hans-Peter Dürsch die Gemeinden dabei fachlich. Seither sind alle Gebäude in den Ortskernen der beteiligten Gemeinden erfasst worden. Wie werden sie genutzt? Wer lebt darin? In welchem Zustand sind sie? Fragen, die Hans-Peter Dürsch und seine Mitarbeiter beantworten. Das Ergebnis sei überraschend, sagte er gestern. Denn im Dorfkern würde heutzutage vor allem gewohnt, Landwirtschaft oder Gewerbe seien selten. „Eigentlich ist die Dorfmitte ein reines Wohngebiet“, so Dürsch.

Wohin mit dem Gewerbe?

Diese Entwicklung erschwert es, im Ortskern Gewerbe anzusiedeln. Eine Anregung, die Bürgermeister Leonhard Stork und sein Gemeinderat erhalten hatten, nachdem die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes via Bürgerentscheid abgelehnt worden war. Dass es sich bei Gewerbe nicht unbedingt um große Betriebe handeln muss, zeigt sich in Hofstetten. Dort ist Bürgermeister Benedikt Berchtold glücklich, dass es noch drei Schreiner in der Dorfmitte gibt. Ziel des Entwicklungskonzepts ist es, die Gewerbetreibenden im Ort zu halten. Das sagt Dr. Manfred Heider, der Hans-Peter Dürsch unterstützt. Heider will demnächst die Gewerbetreibenden in den Gemeinden befragen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.

Das Angebot zur Beratung steht für alle Bürger offen. Hans-Peter Dürsch sieht sich vor Ort um, erarbeitet mit den Eigentümern Konzepte und hilft, Wege zu finden, wie ein Umbau oder eine Sanierung finanziert werden können. „Wir ersetzen aber weder den Architekten noch den Statiker oder Steuerberater.“ Im Herbst wollen Dürsch und seine Mitarbeiter auch bei mehreren Infoabenden zu speziellen Themen informieren. Schon jetzt können sich Interessierte die eigens ins Leben gerufene Internetseite ansehen und sich über Leerstandsmanagement, Aktivberatung und Gewerbeflächenpool informieren.

Themen Folgen