12.02.2020

Vier Gleise statt drei

Bund Naturschutz fordert S4-Ausbau

Auch der Bund Naturschutz fordert jetzt den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck und hat deswegen eine Petition an den Landtag eingereicht. Unterstützt wird diese Forderung auch von der Kreisgruppe Landsberg.

„Um dem für 2030 prognostizierten Verkehrsaufkommen gerecht zu werden und eine weitere Verlagerung von Personen und Gütern auf die Schiene zu ermöglichen, ist ein viergleisiger Ausbau notwendig“, sagt Martin Geilhufe vom Bund Naturschutz. Diese Notwendigkeit sei auch von der Staatsregierung erkannt worden, denn parallel zur dreigleisigen Planung laufe eine Machbarkeitsstudie für einen vier-gleisigen Ausbau.

Die S4 mit Endhalt in Geltendorf muss derzeit zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck im Mischverkehr mit Güterverkehr, vorfahrtsberechtigten Regionalzügen aus dem Allgäu und Fernzügen aus der Schweiz fahren. Der aktuell dreigleisig geplante Ausbau hätte nach Ansicht des Bund Naturschutz zur Folge, dass die Münchner S-Bahn zwei Gleise weitgehend für sich allein belegen würde und der Regional- und Fernverkehr in Richtung Buchloe, Landsberg, Memmingen, Kempten, Lindau nur noch ein Gleis in diesem Abschnitt zur Verfügung hätte. (lt)

Themen folgen