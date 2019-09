00:31 Uhr

Volkshochschulen feiern 100-jähriges Bestehen

Treffpunkt ist am Freitag ab 18 Uhr im Landsberger VHS-Gebäude

Vor 100 Jahren entstanden in Deutschland die ersten Volkshochschulen. Bundesweit wird das am Freitag, 20. September, mit einer Langen Nacht der Volkshochschulen gefeiert. Daran beteiligen sich auch die Volkshochschulen Kaufering, Ammersee Nordwest und Landsberg gemeinsam im VHS-Gebäude in Landsberg. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher laut Pressemitteilung eine bunte Auswahl an „Kostproben“ quer durch das VHS-Programm, umrahmt von Musik und Gelegenheit zum Austausch.

Das Jubiläum geht zurück auf die Weimarer Verfassung, die erstmals den Anspruch auf Weiterbildung in staatlicher Verantwortung erhob. Die Volkshochschulen wollen an diesem Abend ein Zeichen setzen für Offenheit, Vielfalt und Zusammenhalt, heißt es in einer Mitteilung. Oberbürgermeister Mathias Neuner wird die Veranstaltung am Freitag eröffnen. Dritter Bürgermeister Axel Flörke wird Führungen durch das historische VHS-Gebäude anbieten.

Quer durch alle Programmbereiche zeigen Dozenten der drei Volkshochschulen Ausschnitte aus ihren Veranstaltungen: vom Kreistanz bis zum Tango, von der Schreibwerkstatt bis zur Druckwerkstatt, von Arabisch bis zu Japanisch, von der Aktivierung der grauen Zellen bis hin zur Körpermusik, vom Projekttheater bis zu „New Work“ und zur Wohnraumgestaltung.

Umrahmt wird das Programm von Teilnehmern des Gitarrenkurses unter der Leitung von Martin Englmeier. (lt)

