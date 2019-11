Volkstrauertag im Landkreis: Warum Erinnern notwendig ist

Plus In Landsberg und Schwabstadl wird an die Opfer zweier Weltkriege und von Gewaltherrschaft erinnert. Die Redner heben die Bedeutung des Tages hervor und haben dabei auch aktuelle Ereignisse im Blick.

Vor 100 Jahren hat der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge eine Volkstrauertag vorgeschlagen, 1925 wurde er erstmals begangen, seit 1952 findet er zwei Wochen vor dem ersten Advent statt. Auch im Landkreis Landsberg fanden sich an diesem Tag in vielen Orten Menschen zusammen, um der Toten zweier Weltkriege, aber auch der Opfer von Gewaltherrschaft und der im Auslandseinsatz getöteten Bundeswehrsoldaten zu gedenken. Das Landsberger Tagblatt hat die Veranstaltungen in Landsberg udn Schwabstadl besucht. Wie Politiker, Geistlichkeit und Soldaten den Gedenktag sehen.

In Landsberg wird der Volkstrauertag vor der Katharinenkirche begangen, umsäumt von einem Ehrenzug aus der Welfenkaserne und Abordnungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz. Die evangelische Pfarrerin Jutta Krimm brachte zur Sprache, dass es sich nach dem Ersten Weltkrieg um eine persönliche Trauer um die gefallenen Ehemänner, Vätern, Söhne und Brüder gehandelt habe.

„Für manche war jeder Tag ein Tag der Trauer“

Unter Hitler sei der „Heldentod“ in die Herzen gepflanzt worden und habe traurige Wurzeln geschlagen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich laut Krimm noch um eine persönliche Trauer um die Toten aus der Familien, die gefallenen Soldaten, die im Widerstand Getöteten und in den Konzentrations- und Arbeitslagern Ermordeten gehandelt. „Für manche Überlebende war lange Zeit jeder Tag ein Trauertag.“

Heute habe sich die Bedeutung des Volkstrauertags gewandelt, die persönliche Trauer um einen lieben Menschen sei weniger geworden, Väter und Großväter, die man nicht kennengelernt habe, gehörten zur Lebensgeschichte. Der Horizont des Erinnerns habe sich gewandelt, hin zu einem Gedenken an die Kriegsopfer auf allen Seiten. Seit Langem gehöre zu diesem Tag auch, das Erinnern der Schuld Deutschlands ebenso wie das Erinnern an die kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit bis heute. Und das Erinnern an die Soldaten, die bei Auslandseinsätzen der letzten Jahre ums Leben gekommen seien und an diesen Einsätzen beteiligt seien.

Auch wenn die persönliche, emotionale Trauer weniger wird, hält die Pfarrerin diesen Tag des Erinnerns für wichtig. „Wir brauchen die sogenannten stillen Tage, um hinzuhören, hinzuschauen, nachzudenken und nachzusinnen.“

„Ein friedliches Zusammenleben fällt nicht vom Himmel“

In einer Gesellschaft, in der der Ton rauer geworden sei und gewalttätige Auseinandersetzungen zunähmen, sieht die Geistliche eine unveränderte Notwendigkeit eines Gedenkens an Opfer von Krieg und Gewalt. Sie sprach an, dass es viele Tage gebe, an denen mit einem „nie wieder“, der Antisemitismus angeprangert werde und gleichzeitig jüdische Menschen in Deutschland einen Antisemitismus erlebten, dass der Gedanke an Emigration für sie immer stärker werde. Für Krimm ist der Volkstrauertag so auch ein Tag, um wahrzunehmen, wie gefährdet der Frieden sei. „Ein friedliches Zusammenleben fällt nicht vom Himmel.“

Gemeinsam mit Pater Maurus Blommer aus St. Ottilien sprach Pfarrerin Krimm die Fürbitten. Nachdem die Stadtkapelle „Ich hatt’ einen Kameraden“, gespielt hatte und drei Böllerschüsse erklungen waren, legten Oberbürgermeister Mathias Neuner und Hauptmann a.D. Hans Kupfer in der Kriegergedächtniskapelle zwei Kränze nieder.

Für Landrat Eichinger ist Frieden nicht nur eine Sache der Politiker

Die zentrale Veranstaltung im Landkreis fand auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl statt. Landrat Thomas Eichinger thematisierte in seinen Gedenkworten, wie wichtig das Erinnern sei, gerade heute, wo rechte Kräfte die dunklen Seiten der deutschen Geschichte nur allzu gerne relativieren wollten. Er zitierte die Bildhauerin Käthe Kollwitz, wonach die eigentlichen Verlierer der Kriege immer die Eltern, die Frauen, die Mütter seien. Käthe Kollwitz verlor ihren Sohn Peter.

Gedenken an die Gefallenen und Verfolgten von einst, aber auch an die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage sind Eichinger wichtig. Das Geheimnis der Versöhnung sei Erinnerung, das habe der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker einmal gesagt. „Benutzen wir den Tag zur Reflexion über Krieg und Gewalt und seien wir dankbar, dass wir in einem Land ohne Krieg und in der bisher längsten Friedensepoche Europas leben dürfen.“ Eichinger sprach an, dass Frieden nicht nur eine Sache der Politiker sei: „Es ist an uns allen, friedlich miteinander zu leben.“ Angesichts des Anschlags von Halle im Oktober hofft Eichinger darauf, dass trotz der Jahre, die vergangen sind, begriffen werde, dass die Verantwortung für einen Kampf gegen Rassenhass und Antisemitismus, für das „Nie wieder“, nicht vergehe.

"Dieser Tag gehört den Verstorbenen"

Der Standortälteste Lechfeld/Augsburg, Oberst Dirk Niedermeier, nannte es in seiner Gedenkrede eine Pflicht, denen eine Stimme zu geben, denen sie durch Krieg, Gewalt, Vertreibung und Verfolgung genommen worden sei. „Dieser Tag gehört den Verstorbenen.“ Oberst Niedermeier sprach die Gründung des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge 1919 an, der damals eine Aufgabe übernahm, die die Regierung nicht leisten konnte. Er zitierte Albert Schweitzer, wonach die Kriegsgräberstätten die großen Prediger des Friedens seien. Für ihn steht der Volkstrauertag 2019 auch im Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren.

Niedermeier hob das überparteiliche Engagement des Volksbundes hervor, die Versöhnung über Gräber hinweg, eine Versöhnung, die zukünftige Kriege verhindern könne. Und er mahnte an, sich auch als Einzelner einzubringen und aktiv für Frieden einzutreten.

Für den „Staatsbürger in Uniform“, wie er sich in der Rede einmal nennt, sind „Toleranz, Offenheit, Zivilcourage, Menschlichkeit und Nächstenliebe“ Werte und Eigenschaften der Demokratie, „die wir uns weder durch Gewalt, durch Hass oder durch religiöse Verblendung nehmen lassen dürfen“. Dies sei gerade in der heutigen Zeit angesichts eines Wiedererstarkens von rechtem Gedankengut in Deutschland und Europa wichtig.