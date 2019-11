Volkstrauertag in Landsberg: Warum Erinnern notwendig ist

Plus Beim Volkstrauertag in Landsberg geht es um geliebte Menschen, die getötet wurden. Warum Pfarrerin Jutta Krimm diesen stillen Tag für sehr wichtig hält.

Vor 100 Jahren hat der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge eine Volkstrauertag vorgeschlagen, 1925 wurde er erstmals begangen, seit 1952 findet er zwei Wochen vor dem ersten Advent statt. Auch im Landkreis Landsberg finden sich an diesem Tag in vielen Orten Menschen zusammen, um der Toten zweier Weltkriege, aber auch der Opfer von Gewaltherrschaft und der im Auslandseinsatz getöteten Bundeswehrsoldaten zu gedenken. Das Landsberger Tagblatt hat die Veranstaltung in Landsberg besucht.

In Landsberg wird der Volkstrauertag vor der Katharinenkirche begangen, umsäumt von einem Ehrenzug aus der Welfenkaserne und Abordnungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz. Die evangelische Pfarrerin Jutta Krimm brachte zur Sprache, dass es sich nach dem Ersten Weltkrieg um eine persönliche Trauer um die gefallenen Ehemänner, Vätern, Söhne und Brüder gehandelt habe.

„Für manche war jeder Tag ein Tag der Trauer“

Unter Hitler sei der „Heldentod“ in die Herzen gepflanzt worden und habe traurige Wurzeln geschlagen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich laut Krimm noch um eine persönliche Trauer um die Toten aus der Familien, die gefallenen Soldaten, die im Widerstand Getöteten und in den Konzentrations- und Arbeitslagern Ermordeten gehandelt. „Für manche Überlebende war lange Zeit jeder Tag ein Trauertag.“

Heute habe sich die Bedeutung des Volkstrauertags gewandelt, die persönliche Trauer um einen lieben Menschen sei weniger geworden, Väter und Großväter, die man nicht kennengelernt habe, gehörten zur Lebensgeschichte. Der Horizont des Erinnerns habe sich gewandelt, hin zu einem Gedenken an die Kriegsopfer auf allen Seiten. Seit Langem gehöre zu diesem Tag auch, das Erinnern der Schuld Deutschlands ebenso wie das Erinnern an die kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit bis heute. Und das Erinnern an die Soldaten, die bei Auslandseinsätzen der letzten Jahre ums Leben gekommen seien und an diesen Einsätzen beteiligt seien.

Auch wenn die persönliche, emotionale Trauer weniger wird, hält die Pfarrerin diesen Tag des Erinnerns für wichtig. „Wir brauchen die sogenannten stillen Tage, um hinzuhören, hinzuschauen, nachzudenken und nachzusinnen.“

„Ein friedliches Zusammenleben fällt nicht vom Himmel“

In einer Gesellschaft, in der der Ton rauer geworden sei und gewalttätige Auseinandersetzungen zunähmen, sieht die Geistliche eine unveränderte Notwendigkeit eines Gedenkens an Opfer von Krieg und Gewalt. Sie sprach an, dass es viele Tage gebe, an denen mit einem „nie wieder“, der Antisemitismus angeprangert werde und gleichzeitig jüdische Menschen in Deutschland einen Antisemitismus erlebten, dass der Gedanke an Emigration für sie immer stärker werde. Für Krimm ist der Volkstrauertag so auch ein Tag, um wahrzunehmen, wie gefährdet der Frieden sei. „Ein friedliches Zusammenleben fällt nicht vom Himmel.“

Gemeinsam mit Pater Maurus Blommer aus St. Ottilien sprach Pfarrerin Krimm die Fürbitten. Nachdem die Stadtkapelle „Ich hatt’ einen Kameraden“, gespielt hatte und drei Böllerschüsse erklungen waren, legten Oberbürgermeister Mathias Neuner und Hauptmann a.D. Hans Kupfer in der Kriegergedächtniskapelle zwei Kränze nieder.

Die zentrale Gedenkveranstaltung im Landkreis findet am Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl statt.