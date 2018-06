12.06.2018

Vom Er zum Es

Kafka und seine Verwandlung sind ein ewig neu darstellbares Thema mit Tiefgang. Vom Ernährer zum widerlichen Mistkäfer

Von Hertha Grabmaier

„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“. An diesem rätselhaften ersten Satz aus Franz Kafkas 1912 entstandener Erzählung „Die Verwandlung“ haben sich bis heute ganze Schülergenerationen abgearbeitet und zahlreiche Interpretationshypothesen aufgestellt. Das Landestheater Tübingen war mit dem Stoff jetzt in Landsberg zu Gast.

Kafka hat in der Erzählung wohl sein schwieriges Verhältnis zum tyrannischen Vater aufgearbeitet. Kafka selbst schreibt in einem Brief an seine spätere Verlobte Felice Bauer von einer „kleinen Geschichte, die ihm im Jammer im Bett eingefallen ist und innerlich bedrängt“. Regisseurin Carina Riedl gelang mit ihrer einfühlsamen Inszenierung vom Landestheater Tübingen eine feinsinnige Bearbeitung der kleinen Geschichte. Mit klarer gesellschaftspolitischer Position transferierte sie eine Thematik in das Schauspiel, die nie an Aktualität verloren hat: Alles Fremde ist gefährlich und muss ausgegrenzt werden. Die Besucher im voll besetzten Stadttheater hörten zu Beginn die Stimme von Martin Vischer in einer Paradieserzählung über den Baum der Erkenntnis und die Erschaffung des Menschen, der in der Lage sein sollte, Gut und Böse zu unterscheiden.

Die Schauspieler Jennifer Kornprobst, als Mutter, Laura Sauer, als Schwester Grete und Daniel Tille, als Vater, die sich vor der Metamorphose gemeinsam mit Robin Walter Dörnemann, als Gregor, barfuß, in blauen Einheitsanzügen oft synchron und in perfektem Zusammenspiel bewegten oder erstarrten, zeigten eine beeindruckende Performance, mit fein aufeinander abgestimmter Mimik und Gestik, mit im Chor gesprochenen Originaltexten und überzeugten später auch gesanglich mit „Life on Mars“ von David Bowie.

Als braver Sohn, Bruder, Handlungsreisender und Familienernährer ist Gregor zu Bett gegangen und das Erwachen im Körper eines ungelenken Riesenkäfers löst zunächst keine große Panik in ihm aus, kann er doch so noch eine Weile liegen bleiben und einen späteren Zug nehmen. Erst als der Prokurist seiner Firma bei Vater, Mutter und Schwester auftaucht, wird ihm das Endgültige seiner Lage bewusst und der Schrecken für alle spürbar und hörbar. Sein funktionierendes menschliches Denken kann er nicht mehr in Kommunikation umsetzen, die ist auf unverständliche Tierlaute reduziert.

Nach und nach wird klar, das Tier passt nicht in die kleinbürgerliche Familienidylle, es muss weg. Wird es zuerst von der geliebten Schwester Grete notdürftig versorgt, folgt bald die Vernachlässigung. Da Gregors Einkommen ausbleibt, müssen die anderen einem Broterwerb nachgehen. Als die drei neuen Untermieter beim unvorhergesehenen Anblick des Untiers ihr Zimmer fluchtartig ohne Bezahlung verlassen, verwandelt sich Gefühlskälte in blanke Aggression, der Vater wirft mit Äpfeln nach dem, der einmal sein Sohn war, die bösartige Bedienerin bezeichnet ihn als widerlichen Mistkäfer.

In dem verstörenden Prozess vom Er, dem Sohn und Bruder zum Es, das abscheuliche Untier, zeigte Robin Walter Dörnemann enormem Körpereinsatz und am Ende alle Blöße eines qualvollen Sterbeprozesses. Mit einer außergewöhnlichen Szene schloss sich der Kreis vor expressionistischer Kulisse des üppigen Garten Edens auf den hinteren Teil der Bühne projiziert, in dem Gregor nackt hockte und in einen Apfel biss.

