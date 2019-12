vor 3 Min.

Vom Leben im Rollstuhl

Tan Caglar tritt bei den Inklusionstagen im Landkreis auf. Im Malura Museum ist er witzig, aber auch nachdenklich

Von Romi Löbhard

Die vielen Besucher im Malura Museum nahmen Platz, Tan Caglar konnte loslegen. Eigentlich. Aber zuerst musste er von zwei kräftigen Männern auf die kleine Bühne gehoben werden. Der 1980 in Hildesheim geborene Deutschtürke sitzt im Rollstuhl. Im Rahmen der Inklusionstage des Landkreises präsentierte er sein erstes Soloprogramm „Rollt bei mir“.

Die zwei aus München angereisten Gebärdensprache-Dolmetscherinnen Bahar Gschnaidtner und Regine Noßke machten den gesamten Abend für die anwesenden Gehörlosen verständlich. Seit zwei Jahren ist der gelernte Werbekaufmann, Motivationstrainer und Schauspieler als Comedian unterwegs. Dafür muss Tan Caglar nicht allzu viel nachdenken, es reichen seine tagtäglichen Erlebnisse als Rollstuhlfahrer. Bei den Fragen geht es schon los, meint Caglar, der sich als „Schweizer Taschenmesser der Minderheiten“ bezeichnet. „Wie kommt ihr eigentlich über die Straße? Bei Grün natürlich!“, ist eines der vielen Frage-Antwort-Spiele. Betrunken Rollstuhl fahren? „Nein, der Polizist bittet mich, den Rollstuhl stehen zu lassen und den weiteren Weg zu Fuß fortzusetzen.“ Zug fahren? Ein Rollstuhlfahrer hat sich gefälligst vorher anzumelden. Und wenn er aber eine Fahrkarte hat und schon drin ist? Dann wird zähneknirschend nachgegeben.

„Wir machen Sachen einfach viel zu kompliziert.“ Gelungene Inklusion: Wenn Tan telefonierend im Rollstuhl sitzt und eine (heimliche) Zuhörerin danach sagt: „Junger Mann, Sie sprechen aber gut deutsch!“ Inklusion ist für Tan Caglar „ein blöder Begriff. Das Synonym ist Menschlichkeit.“

Im Anschluss an den Soloauftritt fand eine Podiumsdiskussion zum Thema statt. Neben Tan Caglar hatten dafür Supervisorin Ulrike Wachsmuth-Biller und VdK-Vorsitzender Walter Eichner auf der Bühne Platz genommen. Was muss geschehen, damit Inklusion gelingt, beziehungsweise Menschen mit und ohne Handicap ganz normal miteinander leben können? Die Barrieren seien in erster Linie bei den Menschen zu lösen, diese Meinung zog sich dabei wie ein roter Faden durch die gesamte, lebhaft auch vom Publikum geführte Diskussion.

Ebenfalls immer wieder angemerkt wurde, dass wir doch alle in bestimmten Lebensphasen vom Baby- bis zum Seniorenalter auf Hilfe und Barrierefreiheit angewiesen sind. Die rechtliche Verankerung sei nicht ausreichend, sagte Moderatorin Monika Groner. „Die Barrieren sitzen tief in unseren Köpfen und Herzen. Wie muss sich die Gesellschaft verändern?“ Bauliche Maßnahmen seien nicht alles, sagte Altlandrat Walter Eichner. „Einem Rollstuhlfahrer zu helfen, ist doch nicht so schlimm.“ Der Meinung schloss sich Tan Caglar an. „So kommt man zusammen, Barrierefreiheit bedeutet auch, um Hilfe zu bitten.“ Behinderte seien ja selbstständig, meinte auch Ulrike Wachsmuth-Biller. Wichtig sei zu sehen, „wo ist Hilfe notwendig, wo ist der Behinderte autonom.“ Auch übertriebenes Mitleid baue Barrieren auf, sei eine Abwertung.

