Vom Sofa auf die Theaterbühne

Die landsberger bühne probt wieder. Das neue Stück soll im Sommer im Stadttheater zu sehen sein. Was gespielt wird

Unter dem Aufruf „Raus aus den Federn“ hat Diedke Moser, die neue Zweite Vorsitzende, die Mitglieder der landsberger bühne aufgerufen, dem Vereinszweck nachzukommen und Theater zu spielen. „Nachdem die traditionelle Januarinszenierung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, haben wir nun gemeinsam mit dem Stadttheater ein Sommertheater im Theatergarten auf die Beine gestellt“, sagt Mike Bischof von der landsberger bühne. Sofern es möglich ist, soll die Sommerkomödie am 1. Juli Premiere feiern.

„Im Sommer wohnt er unten“ heißt das Stück von Tom Sommerlatte, das sich die landsberger bühne ausgedacht hat. Sommerlatte war mit einem Film auch schon bei Snowdance in Landsberg vertreten. Derzeit laufen die ersten Proben, wie Mike Bischof berichtet – pandemiebedingt nach ersten Präsenzproben mit Hygienekonzept und Schnelltests, nun gerade wieder als Zoom-Proben. „Auf jeden Fall wollen wir unserem Publikum ein Theater für den Sommer anbieten und sind sehr zuversichtlich, dass dies auch klappen wird.“

Und um was geht es bei dem Stück? Sommer, Sonne, ein Haus in Frankreich: perfekt für den passionierten Nichtstuer Matthi, der das süße Leben dort mit seiner Freundin Camille und deren Sohn Etienne genießt. Bis Matthis älterer Bruder und Mitbesitzer des Ferienhauses David mit seiner Frau Lena eine Woche früher als erwartet in die Idylle platzt. Vorbei ist das Dolce Vita, denn David beansprucht das Balkonzimmer und verbannt Matthi und Camille ins Untergeschoss.

Zudem drängt er sie, Etienne zurück zu seinem Vater zu bringen, da er im Urlaub keinen Kinderlärm ertragen könne. Ironischerweise, denn aus der Sicht Lenas hat der Urlaub den einzigen Zweck, endlich den ersehnten Nachwuchs zu zeugen. Camille, genervt von Matthis Unterwürfigkeit dem dominanten Bruder gegenüber, beschließt, die Hackordnung zwischen den beiden ein wenig aufzumischen. (lt)