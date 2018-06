vor 30 Min.

Vom Wert der Hornissen

Vortrag im Landratsamt

Der Landkreis lädt am Montag, 25. Juni, von 17 bis 20 Uhr zu einem Fachvortrag mit dem Titel „Der Hornissensommer“ in den Sitzungssaal des Landratsamtes ein. Der Referent, Dr. Elmar Billig, ist seit mehr als 35 Jahren im Hornissenschutz engagiert und Mitherausgeber der Seite www.hornissenschutz.de. Bereits ab 16 Uhr führt Susann-Kathrin Huttenloher (Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege) durch die Ausstellung „Vielfalt der Bienen“ im Foyer des Landratsamtes.

Hornissen sind im Sommer für viele Menschen nicht eben willkommene Mitbewohner in Haus und Garten. Anders als die „guten“ Bienen produzieren sie keinen Honig und sind auf den ersten Blick für den Menschen wenig nützlich. Durch Unwissen und Aberglauben wurden Hornissen vielerorts in Deutschland praktisch ausgerottet, obwohl sie außer dem Menschen keine natürlichen Feinde haben, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Mit Filmaufnahmen direkt aus dem Nest soll das Leben dieser Insekten gezeigt und um mehr Toleranz geworben werden. Hornissenvölker sind soziale und nahezu perfekt organisierte Großfamilien, wahre Baumeister im Miniaturformat und fangen im Laufe eines Sommers Abertausende von Fliegen, Mücken und andere Quälgeister.

Wurden die Hornissenvölker früher systematisch vernichtet, hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. In acht von zehn Fällen können betroffene Bürger überzeugt werden, den Hornissen für die wenigen Monate im Sommer Quartier zu gewähren. (lt)

