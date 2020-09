22.09.2020

Vom großen Ruhm und kleinen Glück

Wer war Ismene? Folgt man der Schauspielerin Sophie Rogall, die bedeutendere der beiden Töchter von Ödipus und Iokaste. Die Produktion des Münchner Metropoltheaters beeindruckt das Landsberger Publikum

Von Minka Ruile

Kein Vorhang, der sich surrend öffnet, kein Theaterdonner, keine Effekte – nur Düsternis auf der Bühne des Landsberger Stadttheaters. Der Schlund der Unterwelt tut sich auf. Darin gefangen, sie: Schmal, in Schwarz gehüllt steht sie am „Wasser des Grauens“; breitet die Arme aus wie ein Vogel seine Schwingen, federt hoch auf die Zehenspitzen und hält zittrig balancierend Wache über einem Meer verstreut liegender Kleidungsstücke, entbehrlich geworden denen, die vor ihr an diesem Ort waren.

„Swimming in the river“, singt sie dabei mit gequälter Stimme, Schwimmen im Fluss. Jetzt bloß nicht untergehen, absaufen im Strom der Erinnerung – hinüber kommen! Ein Wesen im Schattenreich der Toten löst sie sich aus ihrer Starre: Ismene, Tochter des Ödipus und der Iokaste, Schwester des Polyneikes und Eteokles und jener, deren Namen sie nicht aussprechen will: Antigone. Eine Familie, „Irre, alle“, deren Geschichte nicht taugt für eine Plauderrunde bei Kaffee und Kuchen, und die sie, die „einzig Normale in einer gestörten Gesellschaft“ nun erzählen möchte.

Aus ihrer Sicht. Denn nur dann wird sie darin vorkommen, die unbedeutende „Schwester von“, so der Titel eines fesselnden Ein-Personen-Stücks der Dramatikerin Lot Vekemans, das Regisseur Domagoj Maslov in knapp einstündiger Inszenierung auf die Bühne des Stadttheaters brachte. Sophie Rogall vom Münchner Metropoltheater lieh der Königstochter dabei Stimme und Gestalt. Eindrucksvoll wandelbar, mit feinster Mimik und ausdrucksstarker Gestik zog sie das Publikum von Anfang an in ihren Bann.

Jede innere Regung der einsam zwischen dem Reich der Lebenden und Toten gefangenen Seele – Skepsis, Wut, Trauer – zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. Wie kostbare Funde tauchte „Ismene“ ein um die andere Erinnerung herauf, wog, prüfte und überdachte jede einzelne: Sie war zu klein, um zu verstehen, weshalb ihre Mutter sich das Leben und der Vater das Augenlicht nahm. In Polyneikes’ und Eteokles’ Thronfehde wollte sie sich nicht gegen den einen auf die Seite des anderen stellen. Und anders als der Schwester fehlte ihr der Mut, sich der königlichen Anordnung zu widersetzen und den Bruder würdig zu begraben; in die Verbannung ging Antigone alleine, wollte ihre Begleitung nicht. Die kleine Schwester blieb allein zurück.

„Ich hasse sie!“, bricht es aus Ismene heraus. Doch die vorher zärtliche Schilderung glücklicher, gemeinsam verbrachter Kindheitstage lässt es erahnen: Eigentlich ist es Liebe, die sie mit ihrer großen Schwester verbindet. Eine unerwiderte Liebe, mit der Antigone nichts anzufangen weiß. Die „einfache Seele“ ist dem Leben weitaus mehr zugeneigt als dem Sterben, sehnt sich nicht nach Ruhm, sondern dem kleinen Glück: geregelte „Putz- und Waschtage und hübsch gestickten Rehen auf dem Sofakissen“.

Im Tod so allein wie im Leben hadert Ismene mit ihrer Familie, fühlt sich als „leere Hülle“: strahlende, wenn auch tragische Helden in den Augen der Welt, für die Götter jedoch nichts weiter als Spielfiguren, deren Schicksal sie aus Langeweile auswürfeln. „Kann sich ein Mensch gegen die Götter stellen“, fragt Ismene, und wiegt Heldentum gegen persönliches Glück. Durfte sie, Ismene, danach suchen?

Gejagt vom Selbstzweifel wie von einer Meute heulender Hunde, sucht sie nach den Antworten, die ihre Familie ihr nicht geben konnte, und findet eine Frage: „Wenn ich einen Moment in meinem Leben wiederholen könnte, welcher sollte das sein?“ – und erst darüber die erlösende Antwort: „Vielleicht den, an dem ich am allerglücklichsten hätte sein können.“ Und nun schwimmt Ismene, endlich frei, über den „Fluss des Grauens“, der seine Schrecken verloren hat, hinüber ans andere Ufer, wer oder was auch immer dort auf sie warten mag.