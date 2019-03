vor 33 Min.

Von Bürgerentscheid, über Kindergarten bis Spitalgut

Soll das Landsberger Spitalgut künftig biologisch bewirtschaftet werden? Darüber wird am heutigen Mittwoch im Stadtrat diskutiert.

Kommt es in Landsberg doch noch zu einem Bürgerentscheid in Sachen Verkehr? Der Stadtrat beschäftigt sich am Mittwochabend mit vielen Themen.

Von Gerald Modlinger

Mit einigen stadtpolitischen Dauerbrennern kann die Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr aufwarten.

Kinderbetreuung Wie kürzlich im LT berichtet, muss die Stadt noch während des laufenden Kindergartenjahres weitere Plätze schaffen. Ein entsprechender Beschluss ist in der Sitzung vorgesehen. Zum einen soll bereits zum 1. Mai im Neubau des Jesuitenkollegs eine altersgemischte Gruppe für fünf Kinder ab dem zweiten Lebensjahr und 15 Kinder ab dem vierten Lebensjahr geschaffen werden.



Ab 1. September könnten dann im Kinderhaus an der Römerauterrasse weitere Kindergartenplätze geschaffen werden. Dazu soll die Krippengruppe aus dem Container in die Büroräume des Ruethenfestvereins in der Saarburgstraße verlegt werden.

Im Kinderhaus an der Römerauterrasse wird dafür eine zusätzliche Kindergartengruppe eingerichtet. Damit sei auch ein kontinuierlicher Übergang von Krippenkindern des Kinderhauses an der Römerauterrasse in eine Kindergartengruppe gewährleistet.

Erneut wird sich der Stadtrat mit der Neubebauung in der Hopfengartenstraße 13 bis 15 beschäftigen. Wie berichtet, strebt der Bauherr nun doch an, drei Mehrfamilienhäuser mit einem Flachdach anstelle des bereits genehmigten Krüppelwalmdachs zu errichten. Spitalgut Entschieden werden soll in der Sitzung auch, ob das Spitalgut auf ökologischen Landbau umgestellt werden soll. Die dazu vorliegenden Gutachten raten davon ab, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.



Und schließlich liegen noch zwei Anträge aus den Stadtratsfraktionen vor. Die UBV will ein Ratsbegehren auf den Weg bringen, damit über den Verkehrsentwicklungsplan ein Bürgerentscheid abgehalten wird, nachdem das Bürgerbegehren „Erst den Verkehr planen, dann bauen“ aufgrund der Fragestellung vom Stadtrat als unzulässig betrachtet worden war. Ob die UBV damit durchkommt, ist fraglich. Die CSU als größte Fraktion im Stadtrat hat per Pressemitteilung bereits angekündigt, den Antrag abzulehnen. Freiluftgastronomie Passend zum allmählichen Beginn der warmen Jahreszeit soll auch über einen Antrag der Landsberger Mitte beschlossen werden, die Außenbewirtung auf den Landsberger Straßen und Plätzen zeitlich und räumlich zu erweitern.



