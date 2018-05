00:32 Uhr

Von Grenzen im Kopf und Freundschaft

Die Siegerin der letzten Ausgabe vor der Sommerpause punktet mit deutsch-französischem Sprachwitz

Von Sonja Gröschl

Zum Schlussakkord der Saison traten neun Slammer an, um sich die Gunst des Publikums zu erstreiten. Der Kreisjugendring präsentierte die Open-Air-Veranstaltung im Landsberger Stadttheater mit Moderator Ko Bylanzky, der gut gelaunt durch den Abend führte.

Den ersten Teil des Wettbewerbs leitete der Bochumer Florian Stein ein, der eine Geschichte in der Zukunft performte. Darin ging es um die Frage, ob sich die Liebe mittels eines Software-Programms würde je einmal berechnen lassen. Im Anschluss daran machte sich Rogo Deville über seine inneren Organe Gedanken (das blutsaugende Herz, die rechtsextreme Leber, die Niere, „das einzige Organ, das Geld verdient, wenn man es verkauft“).

Einem ernsten Thema widmete sich die Münchnerin Olga Ohlsson mit ihrem Text „Der Tod und ich oder eine Ode an das Leben.“ Er handelt von ihrem Alter Ego, das regelmäßig vor den U-Bahn-Gleisen stehend rückwärts zählt, um dann doch nicht zu springen und sich schließlich dafür entscheidet, ein Leben mit rauschenden Festen zu feiern. Meral Ziegler aus Konstanz setzte sich in ihrem Text mit den frühreifen Erfahrungen von Sexualität auseinander und kommt zu der Einsicht, dass man sich erst einmal selbst lieben müsse, bevor man andere lieben könne.

Einer, der mit seiner Performance aus der Reihe fiel, ist der Hesse Marten de Wall. In der Tradition der Comedians verwickelte er erst einmal das Publikum in ein Gespräch über seine Sammelleidenschaft von Lastwagen, bevor er mit seinem Text begann. In Form eines Tagebucheintrags verarbeitete er die Trennung von seiner Freundin. „Karin arbeitet in der Bibliothek und sieht dementsprechend aus. Ich nenne sie liebevoll Bibliothekarin.“ Solche und ähnliche Wortspiele gefielen dem Publikum, sodass sie ihn als Sieger des ersten Blocks der Veranstaltung kürten.

Im zweiten Teil schilderte der Münchner Jonas Engesser eine Szene, in der er ein Mädchen, in das er sich verliebt hat, zum Kochen einlud und mit ihr über den freien Willen räsonierte. Larissa Ballmann aus Gauting plädierte dafür, erst nachzudenken, bevor man urteilt und führte dem Publikum zwei Seiten einer Medaille vor Augen: Was das Gegenüber von einem Menschen sieht und welche Schicksale sich dahinter verbergen. Persönliche Erfahrungen mit ihrer Herkunft verarbeitete Rebecca Heims aus Bochum, der während eines Urlaubs mit ihrem Großvater in Sachsen-Anhalt so allerlei Gedanken über Sperrzone, Grenzposten und Stacheldraht kamen („Grenze ist etwas, was im Kopf entsteht“). Den Abschluss des zweiten Teils bildete Julie Kerdellant aus Landau, die sich lautstark über langsame Menschen echauffierte. Als Schnellgeherin habe sie einfach keine Lust auf Trödler und um Zeit einzusparen, habe sie schon mal in der Grundschule Liebesbriefe gleich an alle geschrieben. Julie Kerdellant wurde als Zweite vom Publikum ins Finale geschickt.

Im Schlussduell konnte sie sich dann mit ihrem Text voll Sprachwitz durchsetzen, in dem sie ihre deutsch-französische Herkunft thematisierte. Sie vereine die Unterschiede zweier Kulturen und übernehme deren Besonderheiten je nach Situation: „Ich parke ein wie ein Franzose und bei der WM bin ich für die Franzosen, bis sie ausscheiden, dann für Deutschland.“ - „Wenn ich heiser bin, habe ich immer eine Katze und einen Frosch im Hals.“ Sie resümierte am Ende: „Ich bin eben das Produkt der deutsch-französischen Freundschaft.“ Als Siegerin des Wettbewerbs durfte sie eine Flasche Sekt entgegennehmen.

Themen Folgen