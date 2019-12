vor 42 Min.

Von Kaffeebechern und sozialem Wohnen

Nach den ersten Haushaltsdebatten stehen die Zeichen in Landsberg doch auf Einigung

Für den Haushalt 2020 der Stadt Landsberg dürfte in der letzten Stadtratssitzung des Jahres am 18. Dezember eine Mehrheit zusammenkommen. Mit 10:3 Stimmen befürwortete der Finanzausschuss den Etat. Zuvor war das Gremium auch noch in Sachen Wohnungsbau am Wiesengrund auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Unstrittig waren zahlreiche Zuschüsse, die die Stadt leisten wird – angefangen von Zahlungen für Kindergärten über das Kaffeebecher-Pfandsystem Recup bis hin zum Faschingsumzug.

Neben den großen Investitionen, die im Mittelpunkt der Etatdebatte standen, wird die Stadt voraussichtlich auch mehr als sieben Millionen Euro für solche Zuschüsse aufwenden. Der allergrößte Teil dieser Gelder – rund 5,5 Millionen Euro – fließt nichtstädtischen Kinderbetreuungseinrichtungen zu. Daneben finden sich in dieser Förderliste zahlreiche kleinere Beträge für die verschiedensten Aspekte: Zuschüsse für ein Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher (5300 Euro), die Seniorenarbeit (2000), an Vereine (22000), für kulturelle Veranstaltungen (70000, zum Beispiel Orgelsommer und Soundlaster), den Faschingsumzug am Lumpigen Donnerstag (3500) oder Aktionen des Einzelhandels (30000).

Neu im Zuschusstopf ist eine Million Euro in Form eines Ökokontos. Dieses hatte die Landsberger Mitte beantragt. Damit können Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gefördert werden, auch die vom Stadtrat auf Antrag der Grünen beschlossene Förderung von Lastenfahrrädern findet sich unter dieser Rubrik.

Zu all diesen Themen gab es keine Wortmeldungen, dafür wurde erneut über den Wohnungsbau am Wiesengrund debattiert. Hierfür waren im Haushalt 2019 für Planungen 1,5 Millionen Euro vorgesehen gewesen, 2020 fand sich im Etat zunächst kein Ansatz. Es gebe im Stadtrat eine Mehrheit dafür, den Wiesengrund durch die Stadt selber zu bebauen und nicht zu verkaufen, betonte Felix Bredschneijder (SPD). Aber ohne einen Haushaltsansatz wäre die Stadt nicht handlungsfähig. Zuvor war vonseiten des Bauamts erneut auf die begrenzten personellen Kapazitäten hingewiesen worden.

Das ließ Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) nicht gelten. „Wir gehen immer davon aus, dass wir alles selber machen müssen.“ Man könne zum Beispiel bei einer Münchener Wohnungsbaugesellschaft anrufen, die Wohnbauprojekte in der Schublade habe. Thema sei nicht nur, zusätzliche günstige Wohnungen zu errichten, sondern auch die zu ersetzen, die demnächst aus der Sozialbindung fallen. „Es geht darum, den sozialen Frieden zu erhalten“, so Weisensee. Die aktuelle Wohnungsbaupolitik führe hingegen zu einer „Gentrifizierung“.

Am Ende der Debatte wurde einstimmig beschlossen, die 1,5 Millionen Euro wieder in den Haushalt aufzunehmen. Keine Mehrheit fand dagegen ein Vorstoß der Grünen, die geplante Million für die Tiefgaragenerweiterung in der Lechstraße zu streichen. Das wurde mit 7:5 Stimmen abgelehnt. Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) verwies auf einen bereits gefassten anderslautenden Stadtratsbeschluss, auch ein Architekt sei schon beauftragt worden. (ger)

