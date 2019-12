17.12.2019

Von Klassik bis Hardrock

Schüler der „Landsberg music school“ zeigen ihr Können in drei Aufführungen

Von Hertha Grabmaier

Beim Konzert der „ Landsberg music school“ im gut besuchten Stadttheater stimmte alles: Technik, Beleuchtung, ein zu der jeweiligen Darbietung passendes Bühnenbild und vor allem die Leistung der jungen Musiker bei den drei Aufführungen.

In seiner Begrüßung betonte Schulleiter Rainer Kränzlein, wie wichtig neben aller Digitalisierung die Förderung der sozialen Kompetenz durch gemeinsames Musizieren sei. Der achtsame Umgang miteinander, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit seien entscheidende Voraussetzungen auch für das spätere Berufsleben. Mit dem „Cup Song“ bewiesen Musikschüler am Tisch sitzend, mit Bechern darauf klopfend, ein enormes Rhythmusgefühl, das zum begeisterten Mitklatschen animierte.

Einige junge Talente zeigten, was sie am Flügel können. Die Musikschüler griffen einfühlsam und zum Teil mit beachtlichem Können, großer Musikalität und enormer Fingerfertigkeit, auch vierhändig, in die Tasten, um die Kompositionen großer Meister wie Beethoven, Bach, Vivaldi, Chopin sowie eigene Stücke zu präsentieren.

Dazwischen gab es zahlreiche große Sprünge in andere Musikrichtungen. Das „Ims Akustik Ensemble“ mit fünf Streicherinnen, zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug zelebrierte mit „Crystl Ball“ eine melodische Hardrock-Formation.

Für mehr als 50 großartige Mitwirkende, die alle eine namentliche Veröffentlichung verdient hätten, seien stellvertretend nur die allerkleinsten genannt: Es sind dies unter anderem die Brüder Benedikt und Anselm Hauber, zwei E-Gitarristen mit festen Stimmen. Sie bekamen großen Applaus für ein eigenes Stück, das sie „Die Durchdrehung“ nannten. Luke Neumayer begleitete sie am Bass. Bei den Besuchern kamen auch Luisa Troch, Antonia Häusler, Orlando Melkonian und Hanna Huber sehr gut an, die ihren Kindergitarren ein zauberhaftes „Stille Nacht, heilige Nacht“ entlockten. Viele im Saal summten ergriffen mit. „Safe and Sound“ mit zwei etwas älteren Gitarristinnen klang da wieder viel fetziger.

Mit dem zweistündigen Vormittagsvorspiel von Klassik bis Hardcore, voller wunderbarer instrumentaler Darbietungen, tollem Gesang und am Ende mit zwei großen Einsteigerbands, bestehend aus mehreren Gitarren, Banjo, Piano, Schlagzeug, Percussion und Sängern, zeigten alle Beteiligten mit großer Freude den Stand ihrer musikalischen Entwicklung.

Am Nachmittag hatten Schulbands und Gäste im Foyer ihren großen Auftritt mit eigenen und bekannten Songs. Das Abendprogramm mit Gesangs- und Instrumentalschülern auf der Bühne bildete den Abschluss eines beeindruckenden Musiktages.

Rainer Kränzlein berichtete bei einem Gespräch mit dem LT, dass es inzwischen in Kooperation mit der Regens-Wagner-Stiftung dort für Menschen mit Handicap entsprechenden Musikunterricht gebe. Den Anstoß gab vor einiger Zeit Jutta Schindler, eine betroffene Mutter, die sich mit großem Einsatz um die spendenfinanzierte Stiftung „Musik erleben“ kümmert.

