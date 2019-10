Von-Kühlmann-Straße wird für Fußgänger und Radfahrer gesperrt

Plus Für Fußgänger gibt es ab Donnerstag wegen der Baustelle für den neuen Lady-Herkomer-Steg in Landsberg kein Durchkommen mehr. Warum die Stadtverwaltung die Änderungsvorschläge der Grünen ablehnt.

Trotz der Kritik der Grünen: Das Ordnungsamt in Landsberg hält daran fest, dass die Von-Kühlmann-Straße von voraussichtlich heute an bis Juni 2020 für Fußgänger ganz und für Radfahrer zum Teil gesperrt wird. Grund dafür ist, dass für den neuen Lady-Herkomer-Steg über den Lech eine Baustelle eingerichtet werden muss, die auch in den Straßenraum hineinreichen wird. Jetzt hat Ernst Müller, der Chef des Ordnungsamts, gegenüber dem LT erklärt, warum die Entscheidung so gefallen ist.

Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass die Von-Kühlmann-Straße im Bereich des künftigen westlichen Brückenkopfs auf einer Länge von 50 bis 60 Metern auf eine Breite von 3,50 Meter verengt werden muss – und dabei ist der Gehweg an der Seite der Papierbach-Baustelle schon inbegriffen. Deshalb wird die Straße in den kommenden Monaten zwischen Schwaighofkreuzung und Papierfleck nur in Nord-Süd-Richtung befahrbar sein. Für Fußgänger wird die Straße in beiden Richtungen blockiert. Ebenso wird der Weg am Lech für Fußgänger aufgrund der von der Baustelle ausgehenden Gefahren gesperrt.

Der Busverkehr soll nicht beeinträchtigt werden

Die Einbahnregelung sei insbesondere aufgrund der Erfahrungen während der Hangrutsch-Baustelle im vergangenen Jahr und im Hinblick auf die Stadtbuslinie 3 gewählt worden, erklärt Müller. Als an der Beseitigung des Hangrutsches gearbeitet wurde, regelte eine Ampel den Verkehr an der Engstelle. In der Folge bildeten sich manchmal längere Staus, und aufgrund derer habe auch der Stadtbus nicht immer die Fahrplanzeiten einhalten können. „Dieses Mal wollten wir den öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv wie möglich erhalten“, erklärt Müller weiter. Deshalb habe man sich für eine Einbahnregelung von Nord nach Süd entschieden, die dem Verlauf der Linie 3 folge (in Süd-Nord-Richtung fährt der Bus über die Altstadt und den Hinteranger). Damit könne nun der Bus ohne Behinderungen den Baustellenbereich befahren. Das Problem dabei: Die Fahrbahnbreite von 3,50 Metern reiche laut Müller nicht aus, um auch Fußgänger gefahrlos passieren zu lassen. Das gelte insbesondere für die bevorstehenden Wintermonate: In der dunklen Jahreszeit würden Fußgänger besonders schlecht gesehen, zur Seite geräumter Schnee verenge die Straße noch weiter, warnt Müller.

Er hält es auch für nicht machbar, nur den Stadtbus, Radfahrer und Fußgänger durchzulassen. „Auch das ist lebensgefährlich, eine solche Anordnung würde ich nie unterschreiben.“ Deshalb könne auch die Überlegung der Grünen, die Von-Kühlmann-Straße im Baustellenbereich für Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Stadtbusse zu sperren, nicht umsetzen. Der Bus müsste dann entweder über die Spöttinger Straße oder gar über den Hindenburgring und die Katharinenstraße umgeleitet werden. Das würde zu einer doppelt oder dreimal so langen Wegstrecke führen, der Fahrplan könnte nicht mehr eingehalten werden.

Wie viele Fußgänger sind wirklich unterwegs?

Im Übrigen schätzt Müller die Bedeutung der Von-Kühlmann-Straße für den Fußgänger- und Fahrradverkehr eher gering ein: Als kürzlich im Baustellenbereich ein eineinhalbstündiger Ortstermin abgehalten wurde, habe er keinen einzigen Fußgänger und nur einen Radfahrer wahrgenommen.

Zur Kritik der Grünen, dass die Stadtratsfraktionen von der bevorstehenden Sperrung erst am Freitag informiert worden seien, sagte Müller, eine solche geänderte Verkehrsregelung sei ein Geschäft der laufenden Verwaltung. „Wir machen im Jahr 700 bis 800 verkehrsrechtliche Anordnungen, da können wir nicht jedes Mal in den Stadtrat gehen.“ Zumindest aber im Bauausschuss kam die Sache am Mittwochabend zur Sprache. Nach der eigentlichen Tagesordnung wurde den Stadträten begründet, warum die Einbahnregelung gewählt wurde.

Auch künftig könnte es wieder eng werden

Müller machte zugleich deutlich, dass nach der bis Juni 2020 währenden Baustelle bald neue Verkehrsbehinderungen folgen könnten. Im Zuge der Papierbach-Bebauung müsse beispielsweise ein Kanal, der zwischen dem Kreisel in der Spöttinger Straße und dem Mutterturm den Bereich einer künftigen Tiefgarage durchlaufe, auf die geplante Ost-West-Verbindung am Papierbach (Europaplatz) und in die Von-Kühlmann-Straße verlegt werden. Auch dabei werde es wieder eng.

Grünen-Stadtrat Moritz Hartmann hatte kritisiert, die Verkehrsbeschränkungen in der Von-Kühlmann-Straße gingen einseitig zulasten von Fußgängern und Radfahrern. Wegen der damit verbundenen Umwege sei zu befürchten, dass die Sperrung ignoriert werde. Hartmann regte stattdessen an, die Von-Kühlmann-Straße für Kraftfahrzeuge zu sperren und einen Radfahrer- und Fußgängerbereich zu schaffen, durch den auch der Stadtbus langsam fahren könne.

