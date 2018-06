27.06.2018

Von Landsberg nach Rom

Rund 800 Ministranten aus dem gesamten Bistum trafen sich in Landsberg, bevor sie in den Sommerferien nach Rom aufbrechen.

800 Ministranten gehen in den Sommerferien auf Wallfahrt

So oft passiert es nicht, dass in der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln die Sitzplätze nicht ausreichen. Mehr als 800 Ministranten aus der Diözese Augsburg waren zu einem feierlichen Gottesdienst für die internationale Ministranten-Romwallfahrt gekommen, die vom 29. Juli bis 4. August stattfindet.

Für den musikalischen Höhepunkt sorgte ein Projektchor aus 75 Ministranten aus allen Teilen des Bistums. Als Generalprobe vor der großen Uraufführung in der Lateranbasilika in Rom sang der Chor die Messe „Du lädst uns ein!“ von Robert Haas. Eigens für die Romwallfahrt hat der Allgäuer Liedermacher die Messe komponiert und sie zuvor gemeinsam mit den Sängern einstudiert.

Am Tag des heiligen Johannes rief Diözesanjugendseelsorger Dr. Florian Markter die Kinder und Jugendlichen in seiner Predigt dazu auf, dem Heiligen in seinem Wirken und Tun nachzueifern. Johannes habe in der Wüste gelebt, Honig und Heuschrecken gegessen und ein Kleid aus Kamelhaaren getragen. In vielem habe er damit die Träume seiner Zeitgenossen nicht erfüllt. Johannes aber habe gesagt, „ich habe es besser erwischt, denn ich darf Jesus verkünden“, sagte Markter.

Nach dem Gottesdienst wurden die Gruppen mit den notwendigen Pilgerpaketen versorgt: Neben einer CD mit den Liedern der Messe „Du lädst uns ein!“ finden sich darin auch ein Liederheft, ein Schal, ein Armband und ein Hut. (lt)

Themen Folgen