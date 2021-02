vor 8 Min.

Von Schnappschildkröte bis Minipig

Welche ungewöhnlichen Haustiere gibt es im Landkreis? Das

Wer erinnert sich noch an Schnappschildkröte Lotti, die vor ein paar Jahren ihrem Besitzer ausgekommen ist und in Irsee in einem Badeweiher für Aufregung gesorgt hat – aber nie gefunden wurde? In einer Serie will das Landsberger Tagblatt die etwas ungewöhnlichen Haustiere vorstellen, die im Landkreis zu finden sind – und zwar noch bei ihren Besitzern. Dr. Michael Veith, Leiter des Veterinäramts Landsberg, hat da so seine Erfahrungen gemacht – und er stellt einen Trend fest.

„Wir sind hier noch ein mehr ländlich geprägter Bereich, da sind die exotischen Haustiere eher selten“, sagt Dr. Michael Veith. Aber es gibt sie, wie Alisa Stierstorfer, Teamleitung Naturschutz im Landratsamt, bestätigt. „Zu den exotischsten im Landkreis dürften Affen oder Pfeilgiftfrösche zählen. Aber wir haben auch Schlangen, Skorpione und verschiedene Vogelarten.“

Sie weiß das so genau, denn diese seltenen, exotischen Tiere sind meldepflichtig. „Bei diesen Tieren ist es wichtig, dass sie kein Wildfang sind. Es muss nachweisbar sein, dass sie aus einer Zucht stammen und auch die Eltern in einer Zucht groß geworden sind.“ Außerdem werden auch Ansprüche an die Haltung gestellt. „Bei seltenen Tieren, wie beispielsweise der Schnee-Eule, muss nachgewiesen werden, dass man auch einen Tierarzt zur Verfügung hat, der sich mit dieser Art auskennt.“ Und die Haltung muss artgerecht sein.

Das gilt auch für das neue „Trend-Haustier“, das Veterinär Dr. Michael Veith ausgemacht hat: das Minipig – also Minischweinchen. Erst vor gut einem Jahr hatte der damalige Schwiftinger Bürgermeister Georg Kaindl einem entlaufenen Minipig vorübergehend Asyl gewährt (wir berichteten).

Und diese Schweinchen dürften sogar mit in die Wohnung, sagt Veith: „Da erzählen die Leute dann schon mal, dass die Schweinchen bei ihnen auch auf dem Kanapee sitzen dürfen.“

Genau um diese „besonderen“ Haustiere geht es in unserer neuen Serie. Allerdings müssen die Tiere nicht unbedingt exotisch sein – vielleicht können die einen oder anderen ja ein besonderes Kunststück? Oder kann Ihr Papagei oder Wellensittich ein besonderes Lied pfeifen? Dann wären Sie genau der richtige Kandidat für unsere Serie: Unter redaktion@landsberger-tagblatt können Sie zu uns Kontakt aufnehmen – wir freuen uns auf viele außergewöhnliche Haustiere. (mm)

Themen folgen