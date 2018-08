27.08.2018

Von der Dreickmusi bis zu Frank Lüdecke

Die „Dreieckmusi“, das Foto zeigt sie in der Besetzung mit (von links) Philipp Graf, Fabian Eglhofer und Daniel Schmid, ist am 23. Dezember beim „s’Maximilianeum“im Landsberger Stadttheater zu sehen.

Die Kleinkunstbühne „s’Maximilianeum“ stellt ihr Programm vor. Los geht’s am 3. Oktober. Karten gibt es schon

Die im Stadttheater beheimatete Kleinkunstbühne „s’Maximilianeum“ geht in die 28. Saison. Das siebenköpfige Vorstandsteam um Rolf-Jürgen Lang hat wieder eine Mischung aus bekannten Stars der Szene und Newcomern, aus leichtem Musikkabarett und böser beziehungsweise leider nur allzu wahrer Politsatire gefunden, heißt es in einer Pressemeldung.

Für Letztere konnte Frank Lüdecke gewonnen werden. Der preisgekrönte Berliner, bekannt unter anderem aus dem „Schlachthof“, wird die Saison am Mittwoch, 3. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnen. Zum „Tag der Deutschen Einheit“ bringt er nach Landsberg sein Programm „Über die Verhältnisse“ mit.

Die weiteren Programme gehen jeweils sonntags ab 19.30 Uhr über die Bühne. Am 28. Oktober ist Andreas Martin Hofmeir, bekannt als früherer Tubist bei La Brass Banda und Tubaprofessor, mit „Kein Aufwand, Teil 2“ zu Gast – natürlich mit Tuba und ohne Schuhwerk.

„Ende Legende“ ist das Programm von Thomas Fröschle betitelt, der am 11. November in Landsberg aufschlägt und einen Koffer voller Zaubertricks mitbringt. Der Stand-up-Comedian will den Besuchern zeigen, wie sie tagtäglich getäuscht werden.

Das Weihnachtsbrettl „Heiter und besinnlich im Lechrain“ am 23. Dezember ist mal wieder so richtig regional, eigentlich sogar lokal: Maria Schweiger aus Epfach trägt eigene Mundartgedichte vor, für Musik sorgt die Dreieckmusi mit Fabian Eglhofer, Ulrich Linder und Daniel Schmid. Die drei Burschen aus Epfach, Reichling und Apfeldorf spielen traditionelle und neue alpenländische Volksmusik, Vorbild ist der Südtiroler Herbert Pixner.

Das Jahr 2019 startet die Bühne mit der Ludwig Seuss Band (Rhythm & Blues). Das Konzert am 27. Januar ist unbestuhlt und nicht wie ursprünglich angekündigt, in Kooperation mit dem Snow Dance Festival; laut Lang hatte die Festivalleitung kein Interesse und stieg aus.

„Niederbayerns next Kabarettstar“? Eigentlich ist Martin Frank das bereits, vielfach preisgekrönt und bekannt von der Nordsee bis zum Watzmann. „Es kommt wie es kommt“ meint Frank mit seinem Programm am 24. Februar in Landsberg.

„Altmodisch“ wollen Pam Pam Ida am 17. März auftreten. Dabei ist das Sextett mit der Lust am Improvisieren, das es bereits zu „Matuschkes Liebling“ gebracht hat, alles andere als alt.

Bittenbinder und Braun haben sich die Tragödie von Hinterkaifeck vorgeknöpft und daraus „Tannöd – Mord(s)spektakel mit Musik“ gemacht. Am 14. April erzählt das Schauspielerpaar die Geschichte lustvoll und lebensnah aus der Sicht von Betroffenen.

„MusiComedy“ ständig neu, das ist das, was Mark’n’Simon seit bald 40 Jahren bieten und am 12. Mai wieder einmal in Landsberg.

Abschluss der Saison ist „echt jetzt“ mit HG Butzko. Am 2. Juni wird der Nordrheinwestfale ein wenig Fazit ziehen aus 20 Jahren Kabarett, und wer ihn vor einigen Jahren in Landsberg erlebt hat, sich von seinen Wortspielereien verwirren ließ und zuweilen erst ein wenig später hinter deren Sinn kam, der wird sich den Auftritt nicht entgehen lassen.

Zudem ist s’Maximilianeum Mitveranstalter bei „Kultur wider das Vergessen“; am 16. November um 20 Uhr wird Alexej Boris mit seinem Programm „Schwarz rot koscher“ im Stadttheater gastieren. (löbh)

zu allen Veranstaltungen von s’Maximilianeum sind erhältlich in Landsberg im Stadttheaterbüro, bei Ticketservice Vivell, Kreisbote sowie Radlspaß, in Kaufering in der Buchhandlung Spielkiste sowie online unter www.stadttheater-landsberg.de oder www.kleinkunstbühne-landsberg.de

Themen Folgen