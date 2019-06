vor 53 Min.

Von der Strickjacke bis zum Gemüsemesser

Am Pfingstwochenende ist Veitsmarkt in Landsberg.

Krämer und Händler bieten von Sonntag bis Dienstag ihre Waren in Landsberg an

Die Landsberger Altstadt steht von Sonntag bis Dienstag, 9. bis 11. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr wieder traditionell im Zeichen der Krämer und Händler. Die Stände der Fieranten finden sich laut Mitteilung der Stadt auf dem Hauptplatz und in der Fußgängerzone. Auf dem Hellmairplatz wird ein Rahmenprogramm für Familien geboten.

Die Budenstadt wartet mit rund 40 Ständen und unterschiedlichsten Produkten auf. In guter Tradition eines Jahrmarktes bieten die Händler ihre Waren an – von Bioprodukten bis zum Industriekleber, von modischen Hüten bis zu Spielwaren. Zu finden sind unter anderem Damenstrickwaren, junge Mode, Leder, Strumpfwaren, Dachfenster, Hausmodernisierungs- und Haussanierungsartikel, Kunstgewerbe, Schmuck, Floristik, Haushaltsartikel, Duftwaren, Uhren, Süßwaren, Imbisse und vieles mehr.

In diesem Jahr wird auf dem Veitsmarkt auch ein buntes Rahmenprogramm für Familien geboten. So findet sich auf dem Hauptplatz für die kleineren Besucher ein Karussell und für die etwas größeren ein Bungee-Trampolin auf dem Hellmairplatz. Am Sonntag kommt die Feuerwehr mit einem Aktionsstand auf den Leonhardiplatz. Auf dem Hellmairplatz präsentieren sich die Baseballer und der Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg. Vor dem Historischen Rathaus wird von Lara Schiffel von 14 bis 16 Uhr Kinderschminken angeboten und die Schachabteilung des TSV 1882 Landsberg ist mit einem Infostand vertreten. Bewundernde Blicke ziehen mit Sicherheit die Stelzer auf sich, die an diesem Tag durch die Altstadt schreiten.

Am Montag sind nochmals die Baseballer auf dem Hellmairplatz zu Gast. Die Blicke der kleinen Besucher ziehen zwischen 13.30 und 15 Uhr „Die Schneekönigin und ihre Schwester“ auf sich und bieten die Möglichkeit, ein Foto mit den Kindern zu schießen. (lt)

