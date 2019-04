vor 20 Min.

Von energiespeichernden Dachziegeln und schnellem Häuslebau

Von B wie Baustoffe bis V wie Versicherung: Bei der Energie- und Baumesse in Landsberg präsentieren sich Handwerksfirmen und Hersteller. Ein Rundgang durch die Messehalle.

Von Stephanie Millonig

Die Energie + BauMesse in Landsberg behandle die „Megathemen“, die derzeit aktuell sind: Klimawandel, Wohnraum und Verkehr. So fasste Oberbürgermeister Mathias Neuner zusammen, was in der Eissporthalle und im Sportzentrum der Stadt am Wochenende in Vorträgen und an den Ständen der über 50 Aussteller thematisch behandelt wurde. Für Neuner zeigt sich an der Zahl der Aussteller, dass die Region „stark aufgestellt“ sei. Landrat Thomas Eichinger sprach die Bedeutung des Themas Bauen für den Landkreis an und verwies auf die vielen neuen Baugebiete, die ausgewiesen würden. Projektleiter Matthias Reichhart und Berthold Lesch, Vorsitzender der Energieagentur Lena, die die Messe mitorganisiert haben, begleiteten die beiden Politiker und Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel in einem kleinen Rundgang über die Messe.

Dachziegel, die selber Energie erzeugen

Besucht wurde unter anderem der Stand „Rossy Bauelemente“. Dort ging es um Neopor, einen Werkstoff, der schon vor 40 Jahren von BASF aus Polystyrol entwickelt worden sei, wie Gerhard Rosnovszky erklärte. Der leichte Kunststoffziegel lasse sich gut selbst verlegen und sei für Passivhäuser seit 1999 zugelassen, so Rosnovszky.

Bei einem Marmorheizelement von Marmorpower ließen sich die Politiker erklären, wie dieses auf Strom basierende Bauteil funktioniert. Bei einem Wasserenthärtersystem erläutert Neuner, dass er einen Wasserenthärter in seinem Haus nutze, aber eine eigene Leitung für unbehandeltes Trinkwasser habe. Bei stromproduzierenden Dachziegeln ist der gelernte Bauingenieur gespannt, wie diese über einen längeren Zeitraum funktionieren. Natürlich wird auch ein Halt bei den Stadtwerken, der Energieberatung des Landkreises und den LEW eingelegt. Die Gespräche beschränken sich nicht nur auf die angebotenen Produkte: Wilhelm Heisse von Solarheisse berichtet von den dauernden Veränderungen in der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien und die Auswirkungen auf seine Branche.

Früher wurde beim Hausbau viel selbst gemacht, heute nicht mehr

Bei Marcus Riedelsheim von der Firma „MR Die Hausmacher“ wird über die Veränderungen im Hausbau diskutiert. „Früher wollten 95 Prozent nur einen Rohbau erstellt bekommen und fünf Prozent schlüsselfertige Häuser, heute ist es umgekehrt“, sagt der Bauunternehmer. Viel selbst und mit Hilfe von Freunden oder Verwandten erledigen beim Hausbau, das kennt Gabriele Triebel auch noch aus der Verwandtschaft. Heute ist das anders: Fehlende handwerkliche Kenntnisse und Fertigkeiten, fehlende Zeit und eine immer komplexer werdende Technik, die auch im Haus verbaut werden muss, sind nach Ansicht der Diskutierenden der Grund dafür, dass die meisten Häuslebauer eigentlich eher Häuslekäufer sind.

Und natürlich gibt es das Problem, die nötigen Handwerker aufzutreiben und die Unmöglichkeit, angesichts der Bauland- und Baupreise sich länger Zeit zu lassen für ein Haus, wenn man viel selbst macht. Womit man beim nächsten Thema ist: Nachwuchs im Handwerk. Ludwig Miller, der gemeinsam mit seinem Sohn eine Dachbau- und Fassadenfirma leitet, berichtet, dass es problematisch sei, Personal zu bekommen. Grund ist für ihn die Haltung vieler Eltern – „mein Kind soll es später mal besser haben“. Er sieht aber zumindest hinsichtlich der Kunden eine Trendwende: Früher habe sich der Kunde eher von oben herab gegenüber dem Handwerker verhalten, heute agiere man auf Augenhöhe.

Auch das Thema E-Mobilität spielt eine Rolle

Bei einer Teslalimousine wurde noch kurz das Thema Elektromobilität gestreift, dann konnte sich jeder noch selbst in Ruhe an den verschiedenen Ständen informieren oder einem Vortrag im Sportzentrum lauschen. Dort ging laut Berthold Lesch übrigens die Information der Polizei über Schutz vor Einbruch und Diebstahl immer sehr gut. Wie sieht nun die Messe für Besucher aus? Bei Baustoffhandel Renner informierte sich ein älterer Mann über einen Pflasterbelag für den Garten und an vielen Ständen sah man Aussteller in konzentrierte Einzelgespräche mit potenziellen Kunden vertieft.

Lothar Volkmer aus Finning war mit seiner Frau Ursula gekommen. Für den Zimmerermeister war es natürlich berufliches Interesse, seine Firma Proligna aus Denklingen war auch dort vertreten. Für den Hechenwanger Holzbauer Stefan Fichtl, der als Aussteller in der Eissporthalle war, war die Messe immer ein „Superrahmen“, die eigenen Firma vorzustellen.

Andreas Rappold aus Bad Wörishofen war ein klein wenig enttäuscht. Er wollte sich neue Fenster fürs Haus anschaffen und hatte mit mehr Auswahl an Ausstellern gerechnet.

