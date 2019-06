vor 5 Min.

Vor dem Ruethenfest: Baumkontrolle

Warum im Peter-Dörfler-Weg in Landsberg Spezialisten gefragt sind

Der Peter-Dörfler-Weg kommt derzeit seiner Funktion als Promenade nur bedingt nach, auf dem Weg am Lechufer wurde am gestrigen Dienstag gearbeitet, und auch am heutigen Mittwoch gibt es für Passanten Einschränkungen: Eine Fachfirma führt für die Stadt Pflegemaßnahmen an den Platanen und Kastanien durch.

Wie der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, mitteilt, werden die Platanen darauf kontrolliert, ob sie vom Massaria-Pilz befallen sind, außerdem werden die Krone gesichert und Totholz ausgeschnitten. Bei den Kastanien stehen nur die Kronensicherung und die Entnahme des Totholzes an.

Die Stadt kommt damit ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, vor allem auch in Hinblick auf das Ruethenfest. Der Peter-Dörfler-Weg muss laut Létang während der Arbeiten wenn überhaupt, nur punktuell gesperrt werden. Die Arbeiten sind auf insgesamt zwei Tage angesetzt. (smi)

