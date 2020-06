vor 35 Min.

Vorführung der Kampfkünste mündet in einer Schlägerei

In einer Schlägerei endete in Landsberg eine Vorführung von Kampfkünsten.

Ein 48-Jähriger wollte am Sonntagmorgen in Landsberg seinen Gästen seine Kampfkünste vorführen. Das wurde für mehrere Anwesende eine schmerzhafte Angelegenheit.

Am Sonntagmorgen wollte ein 48-Jähriger auf einem Campingplatz in Landsberg mehreren Gästen seine in der russischen Armee erlernten Kampfkünste vorführen. Die Aktion ging laut Polizei aber nach hinten los. Zwei junge Männer – 23 und 26 Jahre – wehrten sich und schlugen und traten auf den Mann ein. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, bei der sich die Beteiligten Prellungen und Platzwunden zuzogen und einer der Männer auch eine Gehirnerschütterung erlitt. Aus Wut schlugen die beiden jungen Männer wenig später gegen die Einfahrtsschranke am Campingplatz, welche daraufhin nicht mehr funktionierte. Laut Polizei hatten die Beteiligten wegen ihres Alkoholkonsums einen Wert zwischen ein und fast zwei Promille. (lt)

