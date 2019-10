vor 5 Min.

Vorsicht Schlangen

Spaziergängerin findet bei Hurlach zwei Würgeschlangen

Einen besonderen Fund hat eine Spaziergängerin am Mittwoch in Höhe des Parkplatzes Hurlach gemacht: Die Frau war laut Polizei gegen 21.30 Uhr entlang der Bundesstraße B 17 unterwegs, als sie auf den Karton stieß, in dem sich zwei Würgeschlangen befanden. Die Tiere wurden zur Kleintierarztpraxis Gühne gebracht und von dort am Donnerstag nach München zur Auffangstation für Reptilien. „Es handelt sich um Madagaskarboas, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt sind“, so Tierarzt Bernhard Gühne.

Die beiden etwa 80 Zentimeter langen Tiere hatten laut Gühne keinen Chip, was eigentlich vorgeschrieben sei. Bei legaler Haltung müsse auch ein Herkommensnachweis vorliegen und eine Fotodokumentation. Anhand dieser könne die Untere Naturschutzbehörde, die zuständig sei, überprüfen, um welches Individuum es sich handelt. Gühnes Meinung nach hätten die Tiere vielleicht noch zwei oder drei Tage in der freien Natur ausgehalten, doch Kälte und vor allem Feuchtigkeit seien sehr schlecht für diese exotischen Schlangen. „Sie wären aus dem Karton herausgekrochen und hätten sich zum Schlafen versteckt“, vermutet Gühne – „und dann wären sie gestorben“.

Die beiden Boas sind nach den ersten Untersuchungen gut genährt und gesund. Sie seien auch sehr ruhig gewesen, als sie am Mittwochabend gefunden worden seien, erzählt Bernhard Gühne. „Heute Morgen war eine der beiden ganz relaxt, aber die andere hat gefaucht wie eine Katze.“ (smi)

zur Herkunft der beiden Schlangen an die Polizei Landsberg unter Telefon: 08191/9320.

