Vorstandssuche: Der VfL Kaufering geht in die Offensive

Auf der Suche nach einer neuen Vereinsführung plant der VfL Kaufering eine Infoveranstaltung. Neuigkeiten gibt es von einem potenziellen neuen Vorsitzenden.

Von Margit Messelhäuser

Die Initiative von Klaus Rehekampff zeigt bereits einen ersten Erfolg. Der AH-Fußballer des VfL Kaufering hatte sich, wie berichtet, für den Posten des 1. Vorsitzenden bereit erklärt und ist seit einigen Wochen dabei, eine Mannschaft zusammenzustellen. „Nach dem Zeitungsartikel hat sich jemand persönlich bei mir gemeldet“, teilt er mit. Und er ist optimistisch, auch für weitere Vorstandsposten Kandidaten zu finden. „Das Problem ist, dass die wenigsten wissen, wie ein Verein funktioniert.“

Im Verein fürchtet man, dass sich potenzielle Kandidaten einen Vorstandsposten aus diversen Gründen scheuen. Beispiel Haftung: Nur bei großen Verstößen sei der Vorsitzende persönlich haftbar, fügt Rehekampff an. Um nun an weitere Kandidaten zu kommen, lädt der VfL am Freitag, 5. April, ab 19.30 Uhr zu einer weiteren Info-Veranstaltung in die Gaststätte „bei Dimi“ ins Vereinsheim ein. Die Mitglieder über 30 Jahren wurden bereits durch ein Schreiben informiert, aber „es kommen auch Nicht-Mitglieder infrage“, so Rehekampff. Insgesamt sechs Positionen müssen besetzt werden, wobei viel Arbeit von den Mitarbeitern abgenommen würde, die ihre Bereitschaft weiterzumachen, schon signalisiert hatten.

Der Verein hat einige Schulden

Auch wenn es in letzter Zeit turbulent gewesen sei, „gibt es auch viele positive Erlebnisse“, sagt Noch-Vorsitzender Bernhard Mödl. Kassenwart Gerhard Himmelstoß prognostiziert, dass man bei der aktuellen Finanzlage in zehn bis zwölf Jahren schuldenfrei sei.

Wie berichtet, konnte bei der Jahresversammlung Mitte März kein neuer Vorstand gewählt werden. Kampfsportler Dr. Michael Erl wollte eigentlich kandidieren, war aber vor der Abstimmung abgesprungen. Damit ist Klaus Rehekampff momentan der einzige mögliche Kandidat. Lesen Sie dazu auch: VfL-Führung: Kandidat Michael Erl wirft vorzeitig das Handtuch

