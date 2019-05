Vortrag in Landsberg: Computer und Handy sind nicht sicher

Nach viel Bier und Schnaps dreht ein 26-jähriger Mann vor einer Disco in Landsberg und auf dem Polizeirevier durch. Wie er vor Gericht bestraft wurde.

LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert die Situation in Penzing. Was die Suche nach einer Lösung beschleunigen könnte.

Untermühlhausen

Fliegerhorst Penzing: Giftstoffe in Gärten in der Umgebung

Plus Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing wurde Löschschaum eingesetzt, der PFC-Verbindungen enthielt. Jetzt gibt es neue Fakten. Was die Bundeswehr unternimmt.