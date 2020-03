vor 38 Min.

Wahl: Das sind die Kandidaten im Landkreis

Am Sonntag ist Kommunalwahl und das Hantieren mit den Wahlzetteln in der Kabine ist nicht immer so ganz einfach.

Am Sonntag, 15. März, findet die Kommunalwahl in Bayern statt. Im Landkreis Landsberg gibt es in einigen Kommunen einen Wechsel im Rathaus. Wer will wo Bürgermeister werden? Wer Landrat? Ein Kandidaten-Überblick

Von Thomas Wunder

Der Endspurt im Wahlkampf im Landkreis läuft. Die Kandidaten werben um jede Stimme, egal, ob Landrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Kreisrat, Stadtrat oder Gemeinderat.

In der Stadt Landsberg, im Markt Dießen, im Markt Kaufering und den 28 Gemeinden werden Stadträte und Gemeinderäte gewählt. Der Landrat und der Kreistag ebenfalls.

Landrat Thomas Eichinger ( CSU) stellt sich erstmals zur Wiederwahl. Vor sechs Jahren hatte er in der Stichwahl Markus Wasserle (parteifrei) hinter sich gelassen. 2020 hat er drei Herausforderer. Das sind die Landratskandidaten:

Thomas Eichinger (CSU)

Dr. Peter Friedl (Grüne)

Tobias Linke (Bayernpartei)

Wolfgang Buttner ( ÖDP)

In zwei Gemeinden wird kein Bürgermeister gewählt, weil dort die jetzt amtierenden Bürgermeister Andreas Braunegger ( Denklingen) und Thomas Salzberger (Kaufering) außer der Reihe gewählt wurden.

In vielen Gemeinden im Landkreis Landsberg steht nur jeweils ein Kandidat zur Wahl. Entweder der amtierende Rathauschef stellt sich erneut zur Wahl oder es gibt nur einen einzigen neuen Bewerber für dieses Amt. In folgenden Ortschaften können die Wähler „nur“ eine Stimme für den Bürgermeister abgeben:

Gerhard Schmid

Ulrike Högenauer

Andreas Glatz

Marco Dollinger (seit 2014 Bürgermeister)

Erwin Losert (seit 2014 Bürgermeister)

Fritz Schneider

Leonhard Stork (seit 2008 Bürgermeister)

Dr. Albert Thurner (seit 2014 Bürgermeister)

Christian Bolz (seit 2014 Bürgermeister)

In der Stadt Landsberg, dem Markt Dießen und den anderen Gemeinden wird es am 15. März richtig spannend. Dort bewerben sich zwei oder mehrere Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Dort, wo zwei Kandidaten zur Wahl stehen, dürfte am Wahlabend feststehen, wer die nächsten sechs Jahre die Geschicke der Kommune leitet. In den anderen Orten kann es zwei Wochen später Stichwahlen geben.

In diesen Orten gibt es zwei Bürgermeisterkandidaten:

Siegfried Luge (seit 1996 Bürgermeister), Franz Pentenrieder

Eresing: Michael Klotz, Eva Krüger

Erwin Karg (seit 2002 Bürgermeister), Roland Prüll

Günter Först (seit 2012 Bürgermeister), Dominique Graf von Maldeghem

Alexander Ditsch, Ulrich Scherbaum

Konrad Maisterl, Manfred Menhard (seit 2002 Bürgermeister)

Alexander Herrmann (seit 2014 Bürgermeister), Bettina Hölzle

Alexander Dürr, Heike Schappele

Alexander Enthofer (seit 2014 Bürgermeister), Eleonore Mühlberg

Florian Hoffmann, Renate Standfest

Richard Michl (seit 2014 Bürgermeister), Sven-Michael Sautter

In diesen Orten gibt es mehr als zwei Bürgermeisterkandidaten:

Hannelore Baur, Volker Bippus, Roland Kratzer, Sandra Perzul, Marianne Scharr, Gabriele Übler, Florian Zarbo

Anton Baur, Sebastian Herbig, Ferdinand Holzer (seit 2014 Bürgermeister)

Roland Brenner, Dr. Stefan Hülmeyer, Siegfried Weißenbach (seit 2014 Bürgermeister)

Claudius Mastaller, Robert Sedlmayr, Marion Wisura

Hagen Adler, Elisabeth Baus, Anton Ettner, Patricia Müller

Doris Baumgartl, Felix Bredschneijder, Moritz Hartmann, Mathias Neuner (seit 2012 Oberbürgermeister)

Dieter Förg, Georg Geisenberger, Peter Hammer

Tosso Geisenberger, Wilfried Lechler, Hans-Peter Rehm

Johannes Leis, Lars Scharding, Alfons Schelkle

In den meisten Gemeinden in Bayern gibt es gleich vier Stimmzettel: Bestimmt werden dort ein (Ober-)Bürgermeister (gelber Stimmzettel, eine Stimme), ein Landrat (blauer Stimmzettel, eine Stimme), die Gemeinde- beziehungsweise Stadtratsmitglieder (grüner Stimmzettel) sowie die Kreisräte (weißer Stimmzettel).

Bei der Wahl der Gemeinde- beziehungsweise Stadtratsmitglieder sowie der Kreisräte hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben sind. Die genaue Anzahl steht ganz oben auf dem Stimmzettel. Für den Kreistag sind das 60, für den Stadtrat 30.

Bei der Bürgermeister- und Landratswahl haben Wähler die Möglichkeit, eigene Wunschkandidaten auf den Wahlzettel händisch einzutragen. Nämlich dann, wenn es nur einen Kandidaten gibt. Dafür müssen Vor- und Nachname und der Beruf handschriftlich in eindeutiger Weise auf dem Stimmzettel eingetragen werden.

