vor 35 Min.

Wahl: Was die Unternehmen wünschen

Die IHK fordert von den Kandidaten, ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen

Was erwartet die regionale Wirtschaft von den Kandidaten, die am 15. März Landrat, Bürgermeister, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte werden wollen? Der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat dazu ein Fünf-Punkte-Papier vorgelegt.

Kern der Forderungen der IHK, die rund 10000 Unternehmen im Landkreis vertritt, ist, ein „nachhaltiges Wachstum“ zu ermöglichen. Wenn es der Wirtschaft gutgehe, gehe es auch allen anderen Bereichen gut, fasst der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, Reinhard Häckl, zusammen. Er verweist dabei auf 74 Millionen Euro Gewerbesteuer, die 2018 im Landkreis an die Gemeinden bezahlt wurde.

Aus der Forderung nach einem „nachhaltigen Wachstum“ leiten sich vier weitere Wünsche der IHK ab: Ganz oben steht dabei die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Davon werde die Attraktivität des Lebens- und Arbeitsstandorts maßgeblich abhängen. Die IHK verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Standortumfrage von 2019. Damals bewerteten die Unternehmen das Wohnraumangebot mit der Schulnote 3,5 – ein weit unterdurchschnittlicher Wert. Konkret fordert die IHK, Bauland zwischen Landsberg und Kaufering auszuweisen, ebenso dezentral etwa im Bereich des Geltendorfer Bahnhofs. Bei Grundstücksverkäufen sollen regionale Investoren und Bauträger berücksichtigt werden. Durch höhere Geschossflächenzahlen solle systematisch nachverdichtet werden. Die behördlichen Entscheidungszeiten müssten „deutlich“ reduziert werden.

Ein Dauerbrenner ist für die IHK auch der Ausbau der Verkehrswege. Ganz oben steht dabei eine Verkehrsentlastung der Landsberger Innenstadt – und zwar durch den Bau einer Umfahrung. Allen Verkehr mit dem Fahrrad bewältigen zu können, wäre „romantisch gedacht“, so Häckl. Man brauche auch neue Verkehrswege. Gerade bei der Mobilität sei aufgrund des Wachstums der Region München ein „vorausschauendes Planen“ nötig.

Zu einem „integrierten Mobilitätssystem“ gehören für die IHK aber auch bessere Beförderungskapazitäten und ein dichterer Takt beim öffentlichen Personennahverkehr. Konkret sollte sich dieser nicht nur am Schülerverkehr, sondern am Pendlerverhalten der Arbeitnehmer orientieren. Auch eine bessere ÖPNV-Anbindung zum Beruflichen Schulzentrum in Schongau sei notwendig. Ob dies mit dem Bus oder der Fuchstalbahn geschehen soll, ließ Jens Wucherpfennig von der IHK-Geschäftsstelle aber offen: „Da fehlen uns die Informationen, um eine aussagefähige Meinung zu haben.“ Die einzelnen Verkehrsträger müssten zudem besser verknüpft werden.

Beim Thema „Flächenverbrauch“ wehrt sich die IHK dagegen, die gewerbliche Wirtschaft als Hauptverantwortliche darzustellen. Im Landkreis Landsberg beanspruchten Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen gerade mal 0,9 Prozent der Fläche. Unternehmen bräuchten Platz, um investieren zu können. Deshalb lehnt die IHK „staatlich verordnete starre Obergrenzen“ für den Flächenverbrauch ab, die Kommunen müssten flexibel handeln können, denn, so der Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses, Reinhard Häckl: „Es würden noch viele was im Landkreis machen wollen, aber es stehen zu wenige Flächen zur Verfügung.“ Wichtig seien in Landsberg auch Räumlichkeiten für große Veranstaltungen und Tagungen.

Gestärkt werden müsse zudem die digitale Infrastruktur. Breitband mit Glasfaser ausbauen, Funklöcher beseitigen und Rahmenbedingungen für den 5G-Mobilfunkstandard schaffen, sind dabei zentrale Forderungen der IHK. (ger)

