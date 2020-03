Wahl in Rott: Ein großes Bauprojekt verändert die Ortsmitte

Plus Fritz Schneider möchte Quirin Krötz in Rott beerben. Neben einem großen Bauprojekt werden die Landjugend und der Kindergarten den Gemeinderat beschäftigen.

Seit 18 Jahren ist Quirin Krötz in Rott Bürgermeister. Jetzt kandidiert er nicht mehr. Für seine Nachfolge gibt es einen Kandidaten. Er wäre nicht der erste Bürgermeister in der Familie.

Einzig Fritz Schneider von der Dorfgemeinschaft Rott tritt bei der Bürgermeisterwahl an. Die Geschicke der Gemeinde als Gemeinderäte mitbestimmen wollen 34 Kandidaten. Davon stellt die Dorfgemeinschaft Rott 15 und die Neue Liste Rott 19. In der mit 69 Wahlberechtigten sehr gut besuchten Aufstellungsversammlung der Dorfgemeinschaft wurde Fritz Schneider , derzeit Zweiter Bürgermeister, einstimmig gekürt.

Der 57-jährige Landwirt führt seit 39 Jahren einen Betrieb im Ortsteil Pessenhausen und gehört seit der vergangenen Wahlperiode dem Gemeinderat an. Zuvor saß seine Frau Gabi zwölf Jahre im Rat und war für zwei Jahre übergangsweise Bürgermeisterin. Dass Schneider der einzige Kandidat sein wird, war nicht von Anfang an klar. „Zuerst gab es ein Gerücht um einen weiteren Bewerber“, sagte Schneider gegenüber dem LT. Er sei auf Konkurrenz vorbereitet gewesen, die Neue Liste Rott habe jedoch keinen eigenen Kandidaten nominiert.

Viele Projekte in der aktuellen Legislatur umgesetzt

In den vergangenen Jahren ist in Rott viel passiert: Am nördlichen Ortsrand wurde ein Supermarkt errichtet, abgelagerter Chromklärschlamm, der in der Zeit zwischen 1999 und 2002 entstand, als noch eine Lederfabrik in Betrieb war, wurde entsorgt und auf dem frei gewordenen Gelände eine Freiflächenfotovoltaikanlage gebaut. Auch wurden Schule und Klärwerk saniert und die Kinderkrippe vergrößert. Viele Projekte warten darauf, vom neuen Rotter Bürgermeister fortgeführt zu werden, so die Friedhofserweiterung und der Bau einer Aussegnungshalle. Zudem muss der Hochwasserschutz am Engelsrieder See verbessert und ein neuer Hochbehälter für die Trinkwasserversorgung gebaut werden.

Die medizinische Versorgung sichern

Ein großes Bauprojekt direkt im Dorfzentrum wird demnächst begonnen: Ärztehaus-Neubau, Apothekenanbau und Umbau des alten Schulgebäudes. Mit Ärztehaus und Apothekenumbau soll die ärztliche Versorgung im Ort gesichert werden. Im Ärztehaus werden auch die Schützen ein neues Heim erhalten. Noch heuer soll der Rohbau stehen. Künftig wird dann die in Rott ansässige Praxis im Ärztehaus neue Räume finden. Momentan liegt die Praxis im ersten Stock des denkmalgeschützten Pfarrhofs, der im Erdgeschoss das Dorfmuseum beheimatet. Über die Verwendung der frei werdenden Flächen oder auch eine Sanierung des gesamten Gebäudes müsse nachgedacht werden, so Schneider.

Dem Bau des Ärztehauses geht der Abriss des „Aquarium“ genannten Gebäudes voraus. Dort trifft sich derzeit die Landjugend , für die ein neuer, nachbarschaftsverträglicher Platz gefunden werden muss. Voraussichtlich wird südlich des Schulparkplatzes ein Container eine vorerst provisorische Lösung bieten, so Schneider. Genau im Auge behalten will er auch die Entwicklung der Belegung des Kindergartens: In den vergangenen Jahren sind die Zahlen gestiegen. Setze sich diese Entwicklung fort, müsse eine Erweiterung in Betracht gezogen werden.

Sechs Gemeinderäte treten wieder an

Kandidaten der Dorfgemeinschaft Rott , die bislang im Gemeinderat sind und erneut zur Wahl antreten, sind Sabine Blank , Markus Rieder , Herbert Ruf , Hans Peter Erhard , Florian Rauch und Gabriel Filgertshofer. Unter die vorderen Plätze mischen sich jedoch mit Anna Schneider und Andreas Wohlleib auch neue, im Ort jedoch bekannte Gesichter. Von der Neuen Liste Rott treten erneut Stephan Rupp , Volker Fritz und Hermann Dempfle auf den vorderen Plätzen an.

Der Bürgermeisterkandidat:

Fritz Schneider

Kommunalwahlen 2020 Fritz Schneider Bild: Schneider

Partei/Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaft Rott



Alter: 58 Jahre



Erlernter/ausgeübter Beruf Landwirtschaftsmeister



Familie verheiratet, drei erwachsene Kinder



Politischer Werdegang seit sechs Jahren Gemeinderatsmitglied und Zweiter Bürgermeister in Rott .



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich die Möglichkeit bekomme, das direkte Lebensumfeld der Bürger, Vereine und Organisationen im Dorf aktiv mitzugestalten und zu fördern.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die Sicherung und Verbesserung unserer Trinkwasserversorgung sind mir ein großes Anliegen. Zudem möchte ich den Schulstandort in Rott und die Kindergarten- und Krippenplätze sichern. Außerdem wird eine große Aufgabe für mich, die geplanten Bauprojekte , wie der Neubau des Ärztehauses und Schützenheims sowie die Erweiterung der Apotheke , erfolgreich umzusetzen.



Meine größte Stärke/Schwäche Die Beurteilung meiner Stärken und Schwächen überlasse ich gerne anderen.