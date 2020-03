vor 3 Min.

Wahlkampf: Der Verkehr bleibt das Thema in Eresing

Plus In Eresing geht Ende April eine Ära zu Ende. Nach 36 Jahren tritt Bürgermeister Josef Loy nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich Michael Klotz und Eva Krüger.

Von Romi Löbhard

Es gibt wieder vier Listen in Eresing. Ist die Kontinuität in der Gemeinde mit ihren rund 2000 Einwohnern damit gewahrt? Nicht ganz: Nach 36 Jahren als Bürgermeister überlässt Bürgermeister Josef Loy den Chefsessel einem Nachfolger. Zwei Eresinger bewerben sich um das Amt, das auch in Zukunft ein ehrenamtliches sein wird. Beide sind mit ihren Ideen und Visionen gar nicht so weit auseinander.

Da ist einmal Eva Krüger , ein kommunalpolitisch bisher unbeschriebenes Blatt. Sie wurde von den Umweltfreundlichen Bürgern (UB) nominiert. Die 56-Jährige engagiert sich unter anderem im Sportverein und in einem Arbeitskreis Radwege. Der Verkehr an sich ist eines ihrer Hauptanliegen. Dieser müsse aus dem Ort herausgebracht werden. Nicht zu viel Nachverdichtung, das Ortsbild erhalten und mit Verweilplätzen lebendig gestalten, sei wichtig. Ihr großes Anliegen ist der Schutz des Pflaumdorfer Mooses. Eva Krüger führt zudem die UB-Liste an. Mit Egmont Wolff und Wolfgang Aigner bewerben sich zwei Gemeinderäte erneut. Dr. Manuela Orth und Philipp Leichtle stehen nicht mehr zur Wahl. Es gibt Gespräche mit dem MVV Der von der Dorfgemeinschaft Eresing nominierte Bürgermeisterkandidat ist Michael Klotz. Der 46-Jährige sitzt seit 18 Jahren im Gemeinderat. Klotz sieht Eresing finanziell gut aufgestellt und hält weitere Investitionen für sinnvoll. Auch für ihn ist der Verkehr ein großes Thema. Er verspricht sich von den wieder aufgenommenen Gesprächen mit dem MVV sehr viel. Neben dem Erhalt des Ortscharakters möchte Klotz bei der Schaffung eines zweiten Standbeins für die Wasserversorgung eine gemeinsame Lösung mit den VG-Partnern Windach und Finning vorantreiben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Michael Klotz steht auf Platz eins der elfköpfigen DG-Liste. Die Gemeinderäte Dr. Peter Waas , Maximilian Mirlach und Helmut Gebele (Zweiter Bürgermeister) kandidieren erneut. Tobias Resch ist nicht mehr dabei, er möchte sich anderweitig mehr engagieren. Auf der Liste der Dorfgemeinschaft Pflaumdorf finden sich acht Bewerber. Die ersten beiden Plätze wurden mit Dr. Michael Menhart und Dr. Christian Ullrich besetzt. Beide sind bereits im Gemeinderat vertreten. Bei der Wählergemeinschaft St. Ottilien ist das nicht anders. Auf deren Liste finden sich logischerweise nur Männer. Spitzenkandidat ist hier der amtierende Gemeinderat Markus Lengger (Pater Tassilo). Das Gewerbegebiet wird gerade erweitert Wenn sich Josef Loy aus dem Bürgermeisteramt verabschiedet, hinterlässt er eine Gemeinde, die sich zwar verändert und der Zeit angepasst, aber ihren Charakter erhalten hat. Unter seiner Führung entstand ein Gewerbegebiet, das derzeit erweitert wird. Es wurden mehrere Baugebiete ausgewiesen, die Räume für die Kinderbetreuung mehrfach erweitert. „Wir haben viel geschaffen für junge Familien“, sagt Loy. Die Infrastruktur bei der Versorgung wurde teilweise erst eingerichtet. Bei der Nahwärme war Eresing Vorreiter im Landkreis. Der „Alte Wirt“ war ebenso Projekt während Loys Zeit als Bürgermeister wie jetzt das Haus der Kultur und Politik in unmittelbarer Nachbarschaft, das wohl in den nächsten Monaten fertiggestellt werden wird. „Die Verkehrsproblematik haben wir nicht im Griff“, sagt Loy. Das werde, neben der Trinkwasserversorgung, eine der Hauptaufgaben seines Nachfolgers sein. Die Bürgermeisterkandidaten: Michael Klotz Bild: Franz Dilger Partei/Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaft Eresing und Dorfgemeinschaft Pflaumdorf

Geburtstag 28. Juni 1973

Erlernter Beruf Verlagskaufmann

Ausgeübter Beruf Verlagskaufmann

Familie verheiratet, vier Kinder

Politischer Werdegang seit 18 Jahren Gemeinderat

Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich die Entwicklung der Gemeinde, in der ich geboren und aufgewachsen bin, aktiv mitgestalten kann

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Fortsetzung und Fertigstellung begonnener (Bau-)Projekte; Priorisierung künftiger Ziele und Projekte gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat; Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für eine gute soziale Gemeinschaft in der Gemeinde

Meine größte Stärke Ruhe, Sachlichkeit

Meine größte Schwäche Ich kann schlecht Nein sagen.



Eva Krüger Bild: Thorsten Jordan Partei/Wählergemeinschaft Umweltfreundliche Bürger

Geburtstag 22. September 1963

Erlernter Beruf Diplom-Informatikerin

Ausgeübter Beruf Diplom-Informatikerin

Familie zwei erwachsene Töchter

Politischer Werdegang -

Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich etwas bewirken will

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Den Erhalt der dörflichen Strukturen. Dazu gehört unter anderem die Nutzung alter Bauernhäuser. Wichtig ist auch die Nachhaltigkeit. Hier geht es unter anderem um den Ausbau der Mobilität, regenerative Energieversorgung und darum, die Pflaumdorfer und Eresinger Wasserversorgung abzusichern. Ich bin zudem für mehr Bürgerbeteiligung in Arbeitskreisen und eine ehrliche und transparente Informationspolitik

Meine größte Stärke meine strukturierte und analytische Art

Meine größte Schwäche Die überschaubare politische Erfahrung.

