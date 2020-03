vor 53 Min.

Wahlkampf fällt aus, Sporthallen schließen

Am Samstag wollten die Parteien und Gruppierungen in der Landsberger Fußgängerzone (unser Foto) eigentlich zum Wahlkampf-Endspurt blasen. Sie haben sich allerdings dazu entschlossen, keine Wahlstände aufzubauen.

Das Coronavirus legt auch das öffentliche Leben im Landkreis Landsberg lahm. Das

Das Coronavirus breitet sich in Bayern aus. Der Freistaat will die Ausbreitung eindämmen – mit umfassenden Maßnahmen, die das öffentliche Leben deutlich einschränken. So werden etwa ab Montag alle Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen. Auch im Landkreis Landsberg reagieren Landratsamt, Stadt und Gemeinden. Hier ein Überblick über die Maßnahmen und Veranstaltungsabsagen.

Landratsamt

Aufgrund der Situation und der Schulschließungen in Bayern, schließt der Landkreis ab sofort – bis auf Weiteres – die Sporthallen für den Vereinssport. Dies betrifft die Dreifachsporthalle am Schulzentrum in Landsberg, die Halle am Ignaz-Kögler-Gymnasium, am Ammersee-Gymasium in Dießen und an den Beruflichen Schulen Landsberg. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wird auch das Lechtalbad in Kaufering, einschließlich der Sauna, ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres geschlossen.

Stadt

Seitens der Stadt Landsberg wurden laut einer Pressemeldung folgende Maßnahmen beschlossen:

Für alle Eltern, die im pflegerischen und medizinischen Bereich tätig sind, wird im Kinderhaus an der Römerauterrasse eine Notgruppe in der Zeit von 7 bis 18 Uhr eingerichtet. Voraussetzung für den Besuch dieser Notgruppe ist, dass beide Eltern in einem der systemrelevanten Arbeitsfelder (Pflege, Klinikum, Polizei) tätig sind.

In der Städtischen Sing- und Musikschule entfallen bis auf Weiteres alle Chorgruppen, Orchester, die musikalische Früherziehung und Ensembles. Es wird nur noch Unterricht mit maximal zwei Schülern nach Absprache abgehalten.

Die Volkshochschule der Stadt setzt ebenfalls bis auf Weiteres alle Kurse aus.

Der Betrieb in der Eissporthalle undden städtischen Turnhallen ist eingestellt.

Das Konzert von Wolfgang Ambros am Samstag, 14. März, in der Aula der Mittelschule ist abgesagt.

Der Seniorenbeirat der Stadt hat etliche Veranstaltungen abgesagt.

Die „Drum Stars“ am 4. April in der Aula der Mittelschule wurden auf den 13. September verschoben.

Die Stadtbibliothek und das Herkomer Museum bleiben vorerst für Einzelpersonen geöffnet.

Wahlkampf

Die Landsberger Mitte hat am Vormittag den Anfang gemacht und erklärt, ihren Wahlstand in der Fußgängerzone in Landsberg am Samstag abzusagen. „Es wäre ein Signal der Geschlossenheit, wenn die anderen politischen Gruppen es gleich tun würden“, teilte Vorsitzender Hans-Jürgen Schulmeister mit. Danach folgten fast alle Parteien und Gruppierungen dem Aufruf.

Absagen im Landkreis

Frühjahrskonzerte der Trachtenkapelle für Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März.

Josefitag der CSU, für Dienstag, 17. März, in der Mehrzweckhalle; Jahresversammlung der Feuerwehr Denklingen für Montag, 23. März, im Gasthof Lustberghof.

Jahresversammlung der Feuerwehr für Montag, 16. März, im Feuerwehrhaus.

Vorträge im Rahmen der Reihe „Mit 4 Schritten auf Ostern zu“ am 24. März und 3. April im Gasthaus zur Sonne.

Jahresversammlung der Wasserwacht am Samstag, 21. März, im Gasthof Unterbräu; Jahresversammlung des Arbeitskreises der Heimatforscher des Ammerseegebiets am Samstag, 21. März, im Unterbräu; Jahresversammlung der Feuerwehr am Samstag, 21. März; Festakt des Alpenvereins, Sektion Ammersee, am Samstag, 21. März.

Jahresversammlung des Verschönerungsvereins.

Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins am heutigen Samstag.

Einkehrtage für Frauen im Exerzitienhaus am 23., 24. und 25. März.

Kinderbasar am 20. März in der Fuchstalhalle; Jahresversammlung der Blumen- und Gartenfreunde Asch-Seestall am Dienstag, 17. März; Jahresversammlung der Garten- und Naturfreunde Leeder am Dienstag, 17. März; Die Vorstellungen des Theatervereins Asch-Leeder-Seestall sowie das Starkbierfest der Blaskapelle Leeder (28. März) sind abgesagt.

Basar der Katholischen Kindertagesstätte im Bürgerhaus am Samstag, 21. März; Jugendtheater Geltendorf, alle Veranstaltungen ab dem heutigen Samstag.

Damenschießen des Gau Ammersee für Dienstag, 17. März.

Jagdessen der Jagdgenossenschaft Hofstetten am heutigen Samstag im Gasthof Hipp; Sänger- und Musikantentreffen am Montag, 16. März, im Hipp.

Politischer Frühschoppen der CSU am heutigen Samstag im Haus der Begegnung.

Vortrag über Korea am Mittwoch, 18. März, im Seniorenstift sowie alle weiteren Veranstaltungen bis auf Weiteres; Vorstellungen des Marionettentheaters Am Schnürl von „Lord Knickerbocker“ im Theater an der Grundschule am 21. und 22. März.

Basar „Rund ums Kind“ am 27. März in der Mehrzweckhalle.

Die Seniorengymnastik bis 19. April und der Seniorennachmittag beim Bayerischen Roten Kreuz am 1. April; Familienflohmarkt in der Waldorfschule am heutigen Samstag; alle Gottesdienste in der Krankenhauskapelle sowie alle Veranstaltungen des Klinikums und der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken; Lars Reichow am Sonntag, 15. März, beim s’Maximilianeum im Stadttheater; alle Veranstaltungen des VdK Landsberg bis Ostern; Jahreskonzert der Stadtjugendkapelle am Samstag, 21. März, im Sportzentrum; Konzert des Vocalensembles am 22. März in der Klosterkirche und 3. April in der Pauluskirche Kaufering; Mitgliederversammlung des Hospiz- und Palliativvereins am Montag, 23. März, sowie alle Gesprächs- und Informationsgelegenheiten im Pater-Rupert-Mayer-Haus in Dießen; alle Veranstaltungen des Kreisjugendrings bis 19. April; Treffen der Rheuma Liga am Mittwoch, 18. März; Vortrag „Der Synodale Weg“ am Mittwoch, 18. März, im Pfarrsaal.

Versammlung der Feuerwehr am Freitag, 20. März; das Theater ab 21. März und alle anderen Vorstellungen; der Osterbasar am Sonntag, 22. März.

Krankengottesdienst und Heilige Messe für Dienstag, 17. März; Krankensalbung kann zu Hause gespendet werden.

Jahresversammlung der Josefsbruderschaft am Donnerstag, 19. März, im Anschluss an den Gottesdienst; Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Untermühlhausen-Epfenhausen am Freitag, 20. März, im Gasthaus Thoma; Jahresversammlung des Stopselclubs Ramsach am 19. März in der Bürgerstubn.

Ostermarkt am Sonntag, 22. März, im Kirchlich-Gemeindlichen Zentrum.

Räderbörse am Samstag, 21. März, in der Mehrzweckhalle.

Jahreskonzert der Jungbläser Lechrain am Samstag, 21. März, in der Mehrzweckhalle.

Jahresversammlung der Wasserwacht Schondorf am Freitag, 27. März.

Flamenco-Konzert am Freitag, 27. März, im Malura Museum.

Einkehrtag St. Ottilien, Elternabend der Kommunionkinder, Exerzitien im Alltag, Gott to Go, Jugendvesper in Hagenheim und das Solidaritätsessen.

Krankengottesdienst für Dienstag, 17. März, Krankensalbung zu Hause möglich. (lt)

