Wahlsonntag: Schönes Wetter, ein Geburtstag und Corona

Schöneres Wetter kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Der Wahlsonntag im Landkreis beginnt verheißungsvoll mit Sonnenschein, einem langen Spaziergang – und trotz Corona mit einem Besuch in der Eisdiele oder in einem der Landsberger Cafés. Alles ein wenig aufgelockert, richtig eng will man nicht sitzen, aber dennoch ist noch ein bisschen Leben in der Stadt. Und auch die Landsberger Oberbürgermeisterkandidaten sind unterwegs.

Wenig los ist am Morgen auch in den Wahlkabinen. In der Städtischen Sing- und Musikschule sitzen Tobias und David an einem kleinen Tisch und geben die Wahlunterlagen aus. „Natürlich machen wir das mit Handschuhen, aber es ist bislang ruhig hier“, sagt David. Desinfektionsspray steht auf dem Tisch, Einmalhandschuhe und auch etwas Süßes. Rund 200 Leute sind in die Musikschule bis Mittag zum wählen gegangen. Für LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger ist seit vielen Jahren die Musikschule das Wahllokal. „Heute ist es vormittags sehr still in der Stadt. Irgendwie ungewohnt für einen Sonntag in Landsberg. Sonst war am Wahltag mehr Trubel.“

Doch die meisten Cafés sind im Laufe des Tages gut besucht. Die große Sorge einiger Gäste: „Ich gehe gerne essen. Hoffentlich schließen jetzt nicht auch noch die Restaurants und die Kneipen. Dann werde ich wohl verhungern“, sagt ein Gast in der Villa Rosa etwas ironisch. Am Nachmittag ist die Stadt dann voller Spaziergänger, die gerne Rast am Peter-Dörfler-Weg machen. Das vorrangige Thema dabei ist nicht die Wahl, sondern nach der Schließung der Grenzen von Deutschland zu Österreich, Frankreich und zur Schweiz, wird mehr darüber geredet, wie lange man wohl noch in die Kneipen gehen dürfe, oder in die Cafés.

Die Landsberger FDP-Stadtratskandidatin Ulla Schäfer hat ihren Wahldienst im Kindergarten Regenbogen. „Bei uns war Corona natürlich Thema, aber keiner war ängstlich. Es war viel los zwischen 10 und 12.30 Uhr. Das hätten wir so gar nicht erwartet. Also alles war ziemlich normal.“

Die Frau eines Kandidaten hat Geburtstag

Auch die Landsberger Oberbürgermeisterkandidaten gehen wählen. Drei von ihnen treffen die LT-Reporter. Für Felix Bredschneijder (SPD) ist es in zweierlei Hinsicht ein besonderer Tag. „Ich bin natürlich gespannt auf heute Abend, aber meine Frau Luisa hat heute Geburtstag, und so feiern wir natürlich bereits vor dem Ergebnis am Abend.“ Ein entspannter Tag, sagt auch Luisa. „Meine Familie ist da und wir machen jetzt einen langen Spaziergang. Und gehen dann wählen.“

Für Familie Neuner beginnt der Tag der Wahl mit einem Spaziergang durch die Stadt und mit einem für Mathias Neuner ( CSU) besonderen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. „Dort haben wir ein Lied gesungen, alle Gläubigen gemeinsam und alle haben mitgemacht, das war ein ergreifender Moment. Es war eine Bitte an den Heiligen Sebastian, den Schutzheiligen von Landsberg.“ Man könne in diesen (Corona-)Zeiten nur um Schutz bitten.

OB-Kandidat Moritz Hartmann (Grüne) war am Vormittag beschäftigt mit Frühlingsvorbereitungen. Er half seinem Bruder Ludwig beim Aufräumen vor dem Café Zirnheld in der Alten Bergstraße, damit die Außenbestuhlung aufgestellt werden kann. Doris Baumgartl, die OB-Kandidatin von der UBV, hatte bereits im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt. Sie verbrachte den Nachmittag bei einer Radtour mit Ehemann Hans-Joachim.

LT-Redakteur Gerald Modlinger war in Finning unterwegs: Es liegt nicht nur am schönen Wetter, dass in Oberfinning rund ums Gemeindezentrum etwas mehr Fußgänger als sonst an einem Sonntagvormittag unterwegs sind. Regelmäßig geht auch die Tür im Wahllokal. Bis 10 Uhr hatten bereits 26 von 281 im Wählerverzeichnis aufgeführten Personen ihre Stimmen bei der Kommunalwahl abgegeben, also fast zehn Prozent. Corona-Angst? Davon ist augenscheinlich nicht viel zu spüren. „Es ist nichts auffällig“, sagt Wahlvorstandsmitglied Thomas Hack. Selbst vor der Verwendung der in den Wahllokal ausliegenden Stiften schrecken nur die wenigsten Wähler zurück. „Nur zwei haben ihre eigenen Stifte mitgebracht“, hat Hack mitgezählt.

Desinfektionsspray steht bereit

Der einzige Unterschied zu anderen Wahlen ist das Vorhandensein von Desinfektionsspray und Einmalhandschuhen. Zweimal ist das Desinfektionsmittel in den ersten zwei Stunden zum Einsatz gekommen. Nach den Einmalhandschuhen habe bislang kein Wähler gefragt, sagt Wahlvorsteher Benedikt Urbanek. Alle 200 Stück sind denn auch um 10 Uhr noch schön verpackt. Auch eine wegen der Sorge vor einer möglichen Corona-Ansteckung deutlich erhöhte Zahl von Briefwählern sehen die Wahlvorstandsmitglieder nicht. Im Wahlbezirk Finning-Süd hatten 139 Personen die Briefwahl beantragt, das ist ziemlich exakt ein Drittel der 420 Wahlberechtigten. Das seien aber ihrem Eindruck nach nicht auffällig mehr als bei den vergangenen Wahlen, meint Karina Keller vom Wahlvorstand.

In Dettenschwang gibt es viele Briefwähler

Redakteurin Stephanie Millonig wählt in Dettenschwang. Vor dem Wahllokal steht ein Desinfektionsmittel auf einem Stuhl. Ansonsten fast normales Wahlgeschehen im Feuerwehrhaus in Dettenschwang - trotz Corona: Im Großen und Ganzen sei es ein Wahldienst wie immer, sagen die Gemeindemitarbeiter Sonja Scheuerl und Gustav Arnold. Einige Wähler hätten eigene Kugelschreiber dabei und ein Ehepaar habe Baumwollhandschuhe getragen. Von panischen Reaktionen sei aber nichts zu spüren. Zwischendurch geht man auch mal durch die Wahlkabine und säubert mit Desinfektionsmittel. Für sich selbst sind die Wahlhelfer nicht groß beunruhigt. Sonja Scheuerl erzählt, dass noch kein hustender oder niesender Wähler gekommen sei.

Katrin Striegel schaut sich vor dem Wahlraum erst einmal die Musterwahlzettel an. „Ich habe keine Angst, mich hier in Dettenschwang anzustecken“, sagt die 47-Jährige. Sie fasse hier einen Stift und eine Türklinke an, daheim werde sie sich die Hände waschen. Sabrina Pantele und Sebastian Heinisch haben ihre eigenen Stifte mitgenommen. Wegen der Gefahr sich mit Covid-19 anzustecken nicht zur Wahl zu gehen, kam für sie nicht infrage. „Das war kein Thema“. Sich die Hände zu waschen, wenn man heimkommt, „das ist doch eigentlich normal“, ist für die 38-Jährige und den 39-Jährigen diese Hygienemaßnahme auch schon vor Corona üblich gewesen.

Einmalhandschuhe in Penzing

Auch für Sandra Sedlmeier ist das die erste Handlung, wenn sie jetzt heimkommt. Die 46-Jährige ist wegen der Corona-Pandemie beunruhigt, „aber Wählen ist wichtig“, betont sie. Von den 591 Wahlberechtigten in Dettenschwang haben laut Sonja Scheuerl 320 Briefwahl beantragt, also über die Hälfte der Wähler. Von den 271 restlichen Wählern sind bis 12 Uhr 68 im Wahllokal an die Urne gegangen.

LT-Mitarbeiterin Romi Löbhard berichtet aus Penzing: Es ist alles wie immer – fast: Das Wahllokal in der Grundschule Penzing ist seit 8 Uhr geöffnet, Wähler kommen und gehen. Hinter einem langen Tisch sitzen Wahlhelfer, vor sich Stapel von Stimmzetteln. Zusätzlich, und das ist dieses Mal neu, finden Wähler Einmalhandschuhe und ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel vor. „Bis jetzt hat das noch keiner benützt“, haben Wahlhelferin Birgit Geier und Dominic Erhardt aus der Verwaltung beobachtet. Bisher sei auch niemand mit Mundschutz gekommen. Ob es mehr Briefwähler sind als bei den bisherigen Wahlen, vermag Erhardt nicht zu sagen. „Etwa 1500 Briefwahlunterlagen sind bis heute morgen bei der Gemeinde eingegangen“, sagt Erhardt. Zwei davon sind die Friedrichs. Sie trifft, wie sie dem LT nach dem Urnengang erzählen, die derzeitige Corona-Krise besonders hart. Beide Eltern berufstätig, ein Schulkind, ein Kindergartenkind – und zu allem Überfluss für die Osterferien eine Flugreise gebucht.

Die Großeltern sollen nicht gefährdet werden, betont das Ehepaar. Gleichwohl seien diese aber in der Zwickmühle, wollen helfen, aber nicht krank werden. Also muss die Kinderbetreuung irgendwie geregelt werden. Vielleicht mit verschobenen, abwechselnden Arbeitszeiten? Homeoffice ist für beide nicht möglich. Und der Flug? Jetzt schon stornieren oder abwarten, ist die Ausreise möglich, die Einreise jedoch nicht mehr? Fragen über Fragen, bei denen die Kommunalwahl letztendlich fast zur Nebensache wird.