Wahrsagerin betrügt Frau um 230.000 Euro

Vorfall ist Jahre her. Jetzt traf die Frau die vermeintliche Wahrsagerin in der Weilheimer Fußgängerzone wieder.

Von Thomas Wunder

Vor einigen Jahren hat eine vermeintliche Wahrsagerin eine Frau aus Weilheim um 230.000 Euro betrogen. Erst als die Geschädigte die Betrügerin am Dienstag in der Weilheimer Fußgängerzone wieder sah, ging sie zur Polizei.

Keine Anzeige aus Angst und Scham

In den Jahren 2011 und 2012 hatte die vermeintliche Wahrsagerin der Frau versprochen, ihr anhand ihrer Handlinien die Zukunft zu deuten und positiv zu beeinflussen. Im Laufe von mehreren Treffen gelang es der Betrügerin ihrem gutgläubigen Opfer 230.000 Euro abzuknöpfen, so die Polizei. Aus Angst und Scham brachte die Frau den Vorfall nicht zur Anzeige. Als sie jedoch am Dienstag der Gauklerin zufällig erneut begegnete, ging sie einige Tage zur Polizei. Als Grund für ihre Zahlungsbereitschaft gab sie an, dass es die Täterin auf sehr perfide Weise verstand, sie zu manipulieren und unter Druck zu setzen.

Polizei bittet um Hinweise

Die süd- oder osteuropäisch stämmig wirkende Täterin ist etwa 1,50 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Ihr Alter wurde zwischen 50 und 60 geschätzt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Wahrsagerin weiterhin aktiv ist.

Hinweise Die Polizeiinspektion Weilheim bittet um Vorsicht und sachdienliche Hinweise unter Telefon 0881/6400.

