16:35 Uhr

Waldbrandgefahr: Der Landkreis Landsberg wird von oben überwacht

Hohe Temperaturen, kaum Niederschläge: Im Landkreis Landsberg steigt die Waldbrandgefahr. Jetzt finden Kontrollflüge statt.

In ganz Bayern herrscht hohe Waldbrandgefahr. Die Regierung von Oberbayern hat angeordnet, dass am heutigen Donnerstag auch in der Region große Wälder von der Luft aus beobachtet werden. Der Pressesprecher des Landratsamtes Wolfgang Müller erläutert, dass die dafür zuständige Flugbereitschaft in Oberpfaffenhofen nun auch den Landkreis Landsberg in die Kontrollroute mitaufgenommen hat.

Aktuell gelte Warnstufe IV (von V) für ganz Bayern, das heißt hohe Gefahr - in manchen Regionen sogar Warnstufe fünf. Denn es hat seit Tagen nicht geregnet und es bläst ein Föhnwind. Der Wetterbericht verheißt jedoch ab Freitag Regen, womit die Waldbrandgefahr vorerst gebannt sein dürfte. (smi)

Droht auch in diesem Jahr ein Dürresommer? Droht uns in diesem Jahr wieder ein Dürresommer?

Themen Folgen